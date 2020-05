Scottie Pippen elige al mejor de todos y no es Michael Jordan

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Scottie Pippen quiso dejar en claro que Michael Jordan perdió el trono de mejor basquetbolista de la NBA. Después del malestar que mostró por lo que ofrecieron los últimos capítulos del documental The Last Dance, Pippen aseguró que por encima de MJ está el exbasquetbolista fallecido Kobe Bryant.

En la entrevista con el portal Essentially Sports, el excompañero de Jordan en los Chicago Bulls volvió a lanzar un dardo. "Kobe era un tipo inteligente y creía en esforzarse por ser el mejor en cualquier ámbito de la vida, él haría lo que pudiera, realmente lo que sea, para convertirse en el mejor. Lo hizo en la NBA, pero también lo hizo para ganar un Oscar por su cortometraje y convertirse en un best-seller por sus libros. Odio no poder haberle dicho lo bueno que en realidad era. Creo que muchas personas no toman dimensión de lo que ese tipo hacía", señaló.

Además, añadió que: "Se esforzó mucho por ser como Michael, y realmente logró hacerlo. Cuando me pongo a ver videos o partidos viejos de él, pienso y me digo a mí mismo: '¡Este tipo de verdad era mejor que Michael Jordan!' Trabajó muy duro, salió directamente de la secundaria, no necesitó pasar por Carolina del Norte y tener a un tipo como Dean Smith de entrenador. Estoy muy convencido, él era mejor que Michael, bastante, aunque muchos no logren verlo".

Pippen reveló que en muchas ocasiones Kobe se comunicaba con él para tomar algunos ejemplos y aplicarlos en la cancha."Él (Kobe) me llamó y exploró mi mente. Es increíble saber que lo hizo con muchos jugadores. Era alguien muy inteligente y siempre pensó en ser el mejor", finalizó.