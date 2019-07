Santiago Vescovi, de la Academia Global de NBA a los Panamericanos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Final de la práctica de la selección uruguaya. Santiago Vescovi (17 años) tuvo su primera experiencia en la selección uruguaya mayor, luego de un vuelo de más de 10 horas y de pisar el país luego de seis meses en el exterior, extrañando a su familia y amigos. Pero el sueño puede más y ahora en la Acadamia Global de la NBA todo parece estar más cerca.



Edgardo Kogan lo seleccionó entre uno de los 12 jugadores para representar a Uruguay en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, donde comparte el Grupo B con Argentina, República Dominicana y México. En la Celeste es el más chico de un plantel con varios jóvenes. “Es un mundo nuevo para mí”, comienza diciendo Santiago a Ovación, que pese a su corta edad habla como un jugador 10 años mayor.

Todo será una experiencia más en el incio de su carrera, un escalón más en la escalera hacia el destino de ser basquetbolista profesional, sin dejar de valorar todo en el camino. “Es una de las oportunidades en las que mayor experiencia puedo sacar. También el básquetbol adulto tiene un roce al que no estoy acostumbrado, pero me prepara para el futuro”.



“También la experiencia de estar defendiendo y atacando a Luciano (Parodi) me enseña mucho a la manera de ver el juego”, agrega el escolta, que también se fija en Juan Santiso. “Estoy intentando aprender todo lo que pueda”.

Santiago Vescovi. El martes llegó al país y enseguida fue a entrenar al Cefubb. Foto: Marcelo Bonjour

Hace unos meses tuvo un importante cambio. “Desde marzo del año pasado (2018), cuando entré a la Acadamia de Latinoamérica, estuve un año y tres meses. El 15 de junio me mudé a la Academia Global, que está en Australia. Fue un cambio muy grande, positivo”, comenta en base a dos puntos: “Primero, el nivel de inglés me puede ayudar mucho el día de mañana porque mi meta más corta es jugar en la NCAA (liga de básquetbol universitario de Estados Unidos) y el inglés me puede ayudar muchísimo”. Y segundo porque “el básquetbol es más parecido al que estaba acostumbrado a jugar con Marcelo Capalbo (su técnico en Bohemios). Se juega en base a cortinas, pases, cortes, indirectas”, añade y asegura que por esa formación en “tres semanas y jugando un torneo me pude adaptar bastante rápido”.

Ahora está muy cerca de jugar en la NCCA, ha tenido intereses y ofertas de equipos. “No puedo tener representante, entonces hablo directamente con los entrenadores de los equipos que me quieran contratar. Creo estar bastante cerca del proceso de elegir a dónde ir, estoy en un momento bueno”, afirma.



Primero tendrá su debut con su selección y luego decidirá su futuro. El 14 de septiembre cumplirá la mayoría de edad, pero todavía no sabe en dónde va a estar ese día. “Es un secreto”.