Salvador Zanotta: “Demostramos que estábamos para más, que no queríamos irnos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Capitol dio el batacazo de la Liga Uruguaya de Básquetbol al eliminar al bicampeón del certamen en los Play-In, a quien ya le había ganado 114-96 en el segundo encuentro. El tercer partido se tradujo en el resultado Aguada 81 - Capitol 106 y este le obsequió al blanquinegro un lugar en los cuartos de final de la competencia con un triunfo histórico.

Salvador Zanotta, uno de los jugadores más destacados del encuentro, expresó a Ovación cómo vivió el partido: “Con Capitol demostramos que estábamos para más, que no queríamos irnos. Pudimos imponer nuestra forma de juego, nuestro estilo y nos llevamos la serie, que era lo que más queríamos. Cumplimos con el primer objetivo que nos habíamos puesto al principio de la temporada que era entrar entre los ocho del Play-Off. Fue algo histórico para el club que primera vez que se da esto y contento de formar parte”.

El base llegó al “Capi” a principio de este año con un objetivo fijo: tener minutos, cumplir regularmente con los partidos y gozar de cierto protagonismo. Y lo logró. “Me sentí bien, y tuve la confianza de todos mis compañeros y el cuerpo técnico. La verdad que hicimos un laburo excelente, personalmente me sentí muy cómodo. Me siento bien, física y mentalmente. Somos un grupo unido y hay que estar fuerte porque tenemos poquitos días para descansar y ya pensar en la serie que viene”, declaró Salvador.

Apostar por el equipo

Sobre si Capitol debe apostar a las individualidades o al equipo, Zanotta asintió lo segundo. “La verdad que tenemos muy buenas individualidades, pero creo que se vuelca más al equipo, tenemos claro el rol de cada uno y cuándo tenemos que jugar para el que esté en el momento y lugar adecuado y lograr sacar ventaja en el partido. Creo que hacemos un buen trabajo colectivo, más que nada en defensa y después en ataque, tratando de correr, de imponer nuestro ritmo para tratar de llevarnos un gran partido, esperemos hacerlo igual o aun mejor en la próxima”.

“Venimos elevando el nivel y con una buena regularidad, así que esperamos estar de la mejor manera de acá al lunes. Ojalá podamos seguir haciendo historia para el club pasando más fases”. Salvador Zanotta Base de Capitol

Un final insólito

Todo fue festejo en una gran noche en el Club Biguá, hasta que fuegos artificiales irrumpieron el gimnasio alarmando a los jugadores y a los televidentes que no entendían qué estaba pasando. “Estamos todos bien, a lo primero pensamos cualquier cosa, que podían ser disparos. Lo primero que hicimos fue salir corriendo del lugar. Al final eran fuegos artificiales que vinieron de afuera. No sé cómo los tiraron para adentro, un funcionario se quemó entre las piernas, pero nada grave por lo que tengo entendido. Por suerte no pasó nada grave, pero es increíble que sigan pasando este tipo de cosas. No sé si llamar ‘hinchas’ a la gente que hace eso. Muy lindo el triunfo y estábamos saludándonos lo más bien, y de nada pasó eso que no está nada bueno”, aseguró el base.

Comienzan los Play-Off

“Nos vemos muy bien, pero esto recién empieza. Estamos en la parte más linda del campeonato, la que todo el mundo quiere jugar. Y nosotros vamos a tener la suerte de hacerlo” Salvador Zanotta Base de Capitol

En el próximo encuentro, el blanquinegro se enfrentará a Olimpia y Salvador espera “hacer un buen papel” y jugar con la misma “intensidad’’ que lo hicieron frente a Aguada, ya que su futuro rival fue el mejor equipo de la fase regular y quedó primero. “Son un equipo muy intenso y muy atlético, que defienden y juegan muy bien. Va a ser una serie dura que ya arranca el lunes, y es al mejor de tres, así que no podemos permitirnos dispersarnos ni relajarnos”, expresó.