Ruben Magnano: “Defensivamente fuimos muy agresivos, pero no nos alcanzó”

La selección uruguaya de básquetbol tuvo este martes por la noche su primera presentación en el Preolímpico de Victoria, Canadá, con una más que ajustada derrota ante Turquía en el primer partido del Grupo B de la serie que se está jugando en suelo canadiense y tras el encuentro, Ruben Magnano, entrenador del equipo, lamentó la derrota pero destacó lo hecho por sus dirigidos.

Luego de una muy buena actuación y luchando hasta el final, la Celeste no pudo dar el batacazo y terminó cayendo en cifras de 95 a 86 en el Victoria Memorial Arena, sede de estos encuentros del torneo que es clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio.

Ruben Magnano, entrenador de la selección, remarcó tras el encuentro que “realmente es una situación bastante incómoda por la derrota que acabamos de sufrir porque tranquilamente me podría acobijar o amparar en esto de venir a competir de ganar experiencia, pero a mí como entrenador no me basta eso. Siempre en mi cabeza está el ganar experiencia y también ganar partidos”.

“Creo que hoy (por ayer) el equipo hizo un trabajo increíble, sobre todo en un largo pasar del partido. Defensivamente fuimos muy agresivos, pero no nos alcanzó. En un final cerrado Turquía hizo mejor las cosas y se quedó con el partido”, agregó el técnico cordobés.

Por último, Magnano expresó que “me animo a decir que esta no es la diferencia pero bueno, les comentaba a los jugadores recién que de acá a menos de 35 horas tenemos que jugar nuevamente y nos tenemos que preparar para eso”.

La segunda presentación de la selección uruguaya de básquetbol en el Preolímpico será este jueves a la hora 23:35 de Uruguay frente a República Checa y el partido se podrá ver en vivo por Directv Sports.