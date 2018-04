La rompió anoche, juega el lunes y se va

Esteban Batista fue la figura determinante de Welcome en la victoria de anoche frente a Nacional por 89 a 75 en el Palacio Peñarol por los cuartos de final de la Liga Uruguaya, pero no estuvo solo.

Keyron Sheard, el americano que llegó en el cierre de la Liguilla, aportó 30 puntos, 5 asistencias y dos robos para totalizar 23 de valoración.

Pero el de anoche fue el penúltimo encuentro del jugador que tuvo un pasaje por Boca Juniors de Argentina ya que tras el partido que en principio se jugará el lunes a las 21:15 en el Palacio Peñarol, se irá de la “W”.

"Las condiciones no son las mejores. Keyron Sheard plantea que quiere irse, pero se queda para jugar este lunes así no quedamos en banda", le dijo Javier Espíndola, entrenador de Welcome, al programa Último Cuarto (Sport 890).

“Si pasamos a semifinales, Keyron Sheard no va a continuar. Está incómodo y por decisión propia no seguirá en el equipo”, agregó Espíndola, remarcando que “ahora ponerme a buscar un extranjero sin saber si clasifico o no a semifinales es muy difícil”.