Se realizó el sorteo de la primera fecha del Metro 2021: mirá cuáles serán los cruces

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este jueves se realizó el sorteo de la primera fecha del Metro 2021 en una transmisión de VTV Plus. De esta forma, quedaron definidos cuáles son los primeros cruces entre los 12 equipos participantes que buscarán los dos cupos de ascenso para la próxima Liga Uruguaya de Básquetbol, prevista para octubre de este año.

MIRA TAMBIÉN Salvador Zanotta retornó a Peñarol para la próxima temporada de la Liga Uruguaya

Los equipos que competirán en el certamen son los siguientes: Cordón, 25 de agosto, Lagomar, Tabaré, Stockolmo, Unión Atlética, Verdirrojo, Miramar, Danubio, Larre Borges, Colón y Sayago. Ahora bien, ¿cómo serán los cruces de la primera fecha?

Primera fecha Metro 2021

Cordón VS Verdirrojo

25 de agosto VS Miramar

Lagomar VS Danubio

Tabaré VS Larre Borges

Stockolmo VS Colón

Unión Atlética VS Sayago



Fecha de inicio y formato

El próximo 30 de julio comenzará la competición con un formato todos contra todos que tendrá como único escenario al gimnasio de Larre Borges. Los cuatro primeros clasificados de esa ronda clasificarán a los cuartos de final, mientras que quienes terminen el quinto y el decimosegundo lugar jugarán los Play-In para ver quiénes logran meterse entre los ocho mejores.

Asimismo, quienes triunfen en las llaves de semifinales ascenderán a la Liga Uruguaya de Básquetbol 2021/2022, que comenzará en octubre de este año, ya que el campeón y el subcampeón del certamen tendrá la posibilidad de disputarla.