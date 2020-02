El proyecto de Edgardo Kogan en Uruguay: “En este momento estamos sembrando”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mañana será el primero de los dos partidos entre Uruguay y Brasil por la clasificación a la AmeriCup 2021, justo cuando ambos equipos están en un proceso similar, de renovación. Edgardo Kogan está al frente de la dirección técnica en la Celeste y, junto con el argentino Rubén Magnano como director de selecciones, se encarga de darle una nueva cara a Uruguay.

Es el segundo año del entrenador al frente del equipo. Asumió en abril de 2019, ocupando el lugar que dejó precisamente Magnano. Mañana debutará en su segundo torneo, luego de debutar en los Juegos Panamericanos. Será por el Grupo B, que también comparte con Panamá y Paraguay, a quienes enfrentará en noviembre y febrero de 2021. El peor equipo de cada serie no clasificará, los otros tres sí.

Para esta primera ventana “se buscan varios objetivos”, le comentó el técnico a Ovación. Uno claramente es traer la victoria de Brasil. Siempre lo es. Pero también “generar una identidad de juego para esos dos partidos; generar una forma de convivencia en las ventanas, que es algo nuevo para nosotros”. Además “poder poner jugadores nuevos”.

Para los dos partidos, Kogan convocó a 14 jugadores (12 viajaron a Brasil), de los cuales hay cinco menores de 23 años. Luego están “Panchi” Barrera, Luciano Parodi, “Pepo” Vidal, Marcos Cabot, Bruno Fitipaldo, Santiago Moglia, Gonzalo Iglesias, Kiril Wachsmann y Esteban Batista.

Su contrato termina en junio, luego de los partidos por el Preolímpico contra Turquía y República Checa. La fecha fue marcada por las elecciones en la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB), aunque si continúa la directiva todo apunta a que Kogan seguirá. Lo mismo ocurre con Rubén Magnano, con contrato hasta septiembre.

En esos dos partidos “vamos a enfrentar a unos rivales con una embestidura muy grande. Muchas veces pensamos que es como el nivel del fútbol, pero no es así. Estamos claramente un escalón por debajo de los equipos que vamos a enfrentar. Nosotros deberíamos levantar el listón”, sostuvo el entrenador celeste.

Ambos fueron selecciones mundialistas en China 2019, al igual que el rival de mañana. Además, Brasil “tiene una liga que ha crecido mucho. Nosotros tenemos tres jugadores jugando en esa liga (Barrera, Parodi y Vidal). Tenemos la certeza de ellos que van a sacar un equipo muy fuerte. Va a ser un equipo que en parte renueva y que sus jugadores vienen jugando a gran nivel”, analizó Kogan. De los 12 convocados en la selección brasileña, dos repiten del Mundial y de los amistosos (ambas victorias brasileñas) preparativos que jugó contra la Celeste en agosto.

El trabajo coordinado con Rubén Magnano.

Al igual que dirigentes y jugadores, Edgardo Kogan es otro que alaba la presencia del cordobés Rubén Magnano, entrenador -entre otros equipos- de la Generación Dorada de Argentina en Atenas 2004.



“Es importantísimo. Para mí, para los jugadores; en el día a día y para el futuro. No tengo duda que en su función de director nacional vamos a recoger lo que sembramos con Rubén en un futuro. La llegada de él va a marcar un antes y un después si logramos que su directrices nos caigan a todos”.

Además, valoró el desarrollo de la Federación y las selecciones, destacando también a Marcelo Bessio (coordinador general). “Hay un trabajo, que es difícil de visualizar a veces, que ha crecido muchísimo en las selecciones nacionales. A veces se mide solamente por el resultado y no nos damos cuenta que vamos a cosechar lo que sembramos. En este momento estamos sembrando”.

EL calendario Mañana viernes a las 19.30 el juego en Curitiba El lunes, con la llegada de la última tanda de jugadores, comenzaron a entrenar normal, pero ayer fue el viaje a Curitiba para el partido de mañana viernes a las 19.30. Las prácticas continuaban hoy en la ciudad del sur del país en el Estado de Paraná. El sábado llegan a Montevideo y entrenan el mismo día. Domingo a doble horario y lunes de mañana. El juego de vuelta es el lunes a las 21.00 horas en el Antel Arena. La venta de entradas se realiza a través de la web de Tickantel con un descuento del 50% para Multipagos BROU. Los precios de las localidades van de los $400 arriba del todo a los $1.800 para los asientos laterales a la cancha.



Aparte Su trabajo en Peñarol y el desafío del 2020



Abocado totalmente a la selección uruguaya en estos días, Edgardo Kogan dejó su trabajo como entrenador de Peñarol por unas semanas de lado. “Estamos concentrados en esto (los partidos con Brasil)”, aseguró. El año pasado asumió, luego de hacerlo en la Celeste, en el club aurinegro para llevarlo al ascenso en el Torneo Metropolitano.

En estos días la institución está no solo trabajando en el plantel de Primera, que por primera vez en su historia jugará la Liga Uruguaya, sino que también en el armado de una categoría Sub 23 no existente hasta este 2020. “Peñarol tiene un proyecto a desarrollar de Sub 23 para abajo que estoy en conocimiento y en permanente contacto. Cuando vuelva me pondré con la cabeza en eso”, afirmó Kogan y a la vez agregó: “Esperemos poder crecer para poder tener un equipo competitivo en Liga”.

Edgardo Kogan dirigió siete partidos de Peñarol en el Metro 2019. Foto: Gerardo Pérez

“Peñarol tiene la desventaja de haber empezado hace dos años. No ha generado jugadores oriundos del club para la Sub 23”, sostuvo.



En el inicio de la actividad estará cerca de la nueva categoría. “Tenemos estipulado trabajar cerca de Diego Rivas, que va a dirigir la Sub 23 (ya trabaja con Sub 18 y Sub 20). Porque de ahí vamos a sacar jugadores oriundos para armar los planteles”, explicó.

“Vamos a repetir muchos jugadores de Sub 20 en Sub 23, queremos generar que Peñarol tenga jugadores oriundos de acá a dos años con posibilidad que tengan dos o tres años de Sub 23”, añadió.



Si bien no hay fecha de inicio de la Liga 2020-2021, dijo que “si empieza en octubre, los entrenamientos serán en agosto o septiembre”.