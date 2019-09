El presagio de Luis Scola, un capitán con todas las letras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Un año atrás, Scola me agarró después de un partido o una práctica, ya no recuerdo bien, y me dijo: ‘Nosotros podemos jugar las semifinales’. Yo le pregunté si estaba seguro. Y él me repitió con seguridad que sí. Eso es Scola, eso describe lo que es Scola”, dijo el “Oveja” Sergio Hernández en conferencia de prensa tras la enorme victoria de Argentina ante Serbia por 97 a 87 en los cuartos de final del Mundial de básquetbol de China 2019.

“Poca gente imaginaba que argentina podía ganar este partido y sacar a Serbia de semifinales del mundial y gracias a Dios se dio. Todavía no caí mucho, estoy súper emocionado”, agregó el entrenador argentino.

El “Oveja” explicó que “ellos nos iban a meter cerca de 90 puntos. Llegamos a China como el mejor equipo defensivo del Mundial pero sabíamos que Serbia nos iba a hacer esa cantidad de puntos porque no podíamos defender nuestro interior. Y ahí es donde íbamos a buscar un partido de 100 puntos nuestros y si lo miramos desde ese lado fue un partido perfecto”.

Por último, Hernández remarcó que “hicimos un trabajo todos juntos, con mucha disciplina táctica, con un carácter enorme. Hubo deseo y cuando hay deseo, que no es lo mismo que esperar algo... Nosotros lo fuimos a buscar y Argentina va a seguir en ese camino. No vamos a cambiar”.