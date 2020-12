Portland Trail Blazers sorprendió al campeón y Campazzo sumó en triunfo de los Nuggets

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La NBA tuvo otra activa jornada de la temporada regular con la derrota del vigente campeón, Los Ángeles Lakers, a manos de Portland Trail Blazers, que se quedó con la victoria por 115 a 107 en un partido en el que brillaron Damian Lillard y Gary Trent Jr.

Por otra parte, el argentino Facundo Campazzo sumó minutos y puntos en el muy buen triunfo de Denver Nuggets sobre Houston Rockets por 124 a 111, al tiempo que Atlanta Hawks sigue invicto en el inicio de la temporada y tras vencer a Detroit Pistons por 128 a 120 sumó su tercer éxito al hilo.

Además, Memphis Grizzlies derrotó a Brooklyn Nets por 116 a 111 y en otro de los encuentros del lunes, Utah Jazz venció por mínima diferencia a Oklahoma City Thunder por 110 a 109.

Otra derrota del campeón



Portland Trail Blazers dio la nota del lunes y se quedó con la victoria como visitante en el Staples Center frente a Los Ángeles Lakers en cifras de 115 a 107 con una sobresaliente actuación de Damian Lillard, quien lideró al ganador con 31 puntos.

Además, Gary Trent Jr. Fue pieza importante con 28 unidades (siete de 11 en triples con un 63% de efectividad desde el perímetro), al tiempo que CJ McCollum puso 20 puntos y Enes Kanter 12.

Por el lado de los Lakers, que no lograron repetir la actuación de su anterior presentación con triunfo ante Minnesota Timberwolves, LeBron James fue el máximo anotador con 29 puntos seguido del alemán Dennis Schroder con 24, mientras que Anthony Davis, que volvía de una lesión, aportó un doble-doble de 13 puntos y 12 rebotes.

Tras esta caída, los actuales campeones de la NBA quedaron con marca de 2-2 en la presente temporada regular.

Campazzo sumó en el primer triunfo de los Nuggets



Denver Nuggets rompió la mala racha del inicio de la temporada y le ganó con facilidad por 124 a 111 a los diezmados Houston Rockets para consiguir su primera victoria de la fase regular gracias al triple doble que aportó el pívot serbio Nikola Jokic.

Facundo Campazzo en el triunfo de Denver Nuggets. Foto: NBA.

El “Jocker” la rompió y anotó 19 puntos, capturó 12 rebotes y puso 18 asistencias en un partido en el que el equipo de Michael Malone tuvo la presencia del argentino Facundo Campazzo sumando 5:27 en cancha y anotando cuatro puntos.

Además, el base Jamal Murray aportó 21 puntos siendo otra vez pieza importante en los Nuggets, que habían perdido los primeros dos juegos de la temporada regular de la NBA.

Atlanta Hawks y su marca perfecta



La combinación de Trae Young y el escolta serbio Bogdan Bogdanovic con la suma de 46 puntos fue la clave que permitió a Atlanta Hawks ganar por 128 a 120 a Detroit Pistons.

Young volvió a ser el líder goleador de los Hawks al conseguir 29 puntos, mientras que Bogdanovic, el fichaje estrella durante el descanso de la temporada baja, aportó otros 17 que marcaron la diferencia a favor del equipo de Atlanta.

El ala-pívot John Collins terminó con 15 puntos y los Hawks, que tienen marca de 3-0 por primera vez desde 2016-17, acertaron 20 triples mientras disparaban un 47,6% más en los tiros desde fuera del perímetro.

El equipo de Detroit, que tiene marca de 0-3, no contó con el ala-pívot Blake Griffin y el base reserva Derrick Rose, a quienes se les dio la noche libre para descansar.

Trae Young fue figura en la tercera victoria de Atlanta Hawks en la NBA. Foto: AFP.

Los Nets le dieron descanso a los cracks y perdieron



Memphis Grizzlies sufrieron la baja del base titular Ja Morant antes de que finalizara la primera parte, pero al final, en la prórroga, ganaron como visitantes por 116 a 111 ante Brooklyn Nets, en lo que fue su primera victoria de la temporada.

Morant, Novato del Año de la NBA, sufrió un esguince del tobillo izquierdo cuando su equipo estaba arriba en el marcador 47-51, y mantuvo la ventaja hasta alcanzar la victoria en los cinco minutos extras después de que el tiempo reglamentario acabó con empate a 106.

La lesión de Morant se produjo cuando intentó defender un tiro que hizo el alero francés Timothé Luwawu-Cabarrot y cayó sobre un pie del jugador de los Nets.

El alero Kyle Anderson anotó 28 puntos, la mejor marca de su carrera —la anterior era 20—, y el escolta Dillon Brooks llegó a los 24 con los Grizzlies (1-2), que habían perdido sus dos primeros partidos e iniciaron una gira de tres fuera de su casa.

El alero Caris LeVert consiguió un doble-doble de 28 puntos y 11 asistencias como líder de los Nets (2-2), que le dieron descanso a sus estrellas, el alero Kevin Durant y el base Kyrie Irving.

Memphis Grizzlies venció a Brooklyn Nets. Foto: AFP.

Utah Jazz rompió una racha adversa frente a los Thunder



Donovan Mitchell penetró al aro y a falta de siete segundos para que finalizara el tiempo reglamentario anotó los dos puntos que permitieron a los Jazz de Utah vencer a domicilio 109-110 a los Thunder de Oklahoma City.

El alero croata Bogan Bogdanovich anotó 23 puntos y el base Mike Conley agregó un doble-doble de 20 tantos, 10 rebotes y nueve asistencias. Fueron los jugadores clave en el ataque de los Jazz.

La victoria permitió a Utah Jazz romper una racha de 17 derrotas consecutivas en partidos de temporada regular contra los Thunder, incluidos los disputados en la burbuja de la NBA en Orlando la temporada pasada. El último triunfo del equipo de Utah en Oklahoma City fue el 31 de octubre de 2010.

Utah era el oponente programado de Oklahoma City el pasado 11 de marzo, cuando su pívot titular, el francés Rudy Gobert, dio positivo de coronavirus y el partido se reprogramó momentos antes del inicio y la temporada de la NBA se cerró temporalmente durante cuatro meses hasta que se reanudó en la 'burbuja' de Orlando.



Los partidos de NBA para esta noche

21:00 horas | Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks

21:00 horas | Philadelphia 76ers vs. Toronto Raptors

21:00 horas | Detroit Pistons vs. Golden State Warriors

21:00 horas | Indiana Pacers vs. Boston Celtics

21:00 horas | Washington Wizards vs. Chicago Bulls

21:30 horas | Miami Heat vs. Milwaukee Bucks

22:00 horas | Oklahoma City Thunder vs. Orlando Magic

00:00 horas | Phoenix Suns vs. New Orleans Pelicans

00:00 horas | Sacramento Kings vs. Denver Nuggets

00:00 horas | Los Ángeles Clippers vs. Minnesota Timberwolves