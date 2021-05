Los PlayIn de la Liga Uruguaya de Básquetbol ya tienen fecha confirmada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Liga Uruguaya de Básquetbol finalizó su fase regular y además de conocer los cuatro equipos clasificados a cuartos de final (Olimpia, Urunday, Nacional y Biguá) también definió los cruces de PlayIn donde se conocerá a los otro cuatro que ingresarán al grupo de los ocho mejores.

Por el puesto en el que cada uno de ellos terminó en la temporada regular quedó definido que Malvín (5) se mide ante Hebraica Macabi (12), Defensor Sporting (6) ante Trouville (11), Peñarol (7) frente a Goes (10) y Capitol (8) contra Aguada (9).

En las últimas horas también quedaron definidas las fechas y horarios de los encuentros que tendrán sus primeros partidos entre el 17 y 18 de mayo y las revanchas entre el 19 y 20. Ante la eventualidad de ser necesario un tercer partido serán entre el 21 y 22 de mayo.

Cabe recordar que se disputarán dos juegos por llave y que en el caso de que el mismo equipo gane en dos ocasiones logrará la clasificación, mientras que si es un triunfo por club se disputará un tercer partido para definir.

Primer juego

17 de mayo:

- Malvín vs. Hebraica Macabi (19:15)

- Aguada vs. Capitol (21:30)

18 de mayo:

- Defensor Sporting vs. Trouville (19:15)

- Peñarol vs. Goes (21:30)

Segundo juego

19 de mayo:

- Capitol vs. Aguada (19:15)

- Hebraica Macabi vs. Malvín (21:30)

20 de mayo:

- Goes vs. Peñarol (19:15)

- Trouville vs. Defensor Sporting (21:30)

Tercer juego (si es necesario)

21 de mayo:

- Malvín vs. Hebraica Macabi

- Aguada Capitol

22 de mayo:

- Defensor Sporting vs. Trouville

- Peñarol vs. Goes