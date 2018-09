El pibe que se hizo gigante en Las Vegas

Marcelo Signorelli había avisado que el partido frente a Estados Unidos iba a ser durísimo. Y lo fue. Pero también en la previa dejó en claro que se trataba de una buena oportunidad para varios jugadores de probarse y mostrarse al más alto nivel.



Es que no todos los días se enfrenta a Estados Unidos por una Eliminatoria mundialista y varios de los jugadores celestes lo tenían en claro más allá de las diferencias deportivas ya que los norteamericanos se quedaron con un contundente triunfo por 114 a 57.

Y Joaquín Rodríguez dijo “acá estoy”. El pibe de Aguada ingresó desde el banco de suplentes, jugó 20 minutos y fue de los mejores rendimientos del equipo celeste.



Anotó 11 puntos para ser el goleador del equipo uruguayo gracias a dos triples en cinco intentos, un doble y tres libres. Además, capturó dos rebotes y puso una asistencia.

Rodríguez(19 años) demostró en todo momento estar enchufado, le hizo frente a la adversidad de enfrentar a un rival que confirmó su superioridad durante todo el partido y dio un mensaje claro en el proceso de Marcelo Signorelli, quien ante la gran cantidad de bajas para este encuentro, apostó a los jóvenes y estos, liderados por Joaquín, respondieron.



Ya lo había avisado el entrenador, que había dicho antes de viajar a Las Vegas que más allá de intentar ser competitivos, la idea era que los más jóvenes se mostraran ante un equipo de gran nivel.

Ahora, la Celeste ya puso la cabeza en México, rival de mañana a las 19:15 en el Palacio Peñarol en un partido clave para seguir soñando con la clasificación al Mundial de China. No será fácil, pero Uruguay tendrá el plus de jugar en casa, con su gente y con los tres jugadores que no viajaron a Las Vegas: Luciano Parodi, Bruno Fitipaldo y Esteban Batista.