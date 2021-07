Edgardo Kogan: "En Peñarol no se respetaron los proyectos ni se están cumpliendo los compromisos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Edgardo Kogan, asistente técnico de la selección uruguaya de básquetbol, fustigó a Peñarol por la forma en que le comunicó el despido, para el que le dieron argumentos "ridículos", además de denunciar que no han cumplido con las obligaciones que tenían.

En declaraciones al programa Pica la Naranja (Radio Universal) abordó varios temas y el primero fue el desempeño de Uruguay en el Preolímpico que se disputó en Victoria, Canadá.

En lo que respecta al rendimiento del equipo de Ruben Magnano en el Preolímpico, donde a pesar de no haber logrado avanzare a semifinales logró competir ante equipos poderosos, Kogan manifestó: "Las sensaciones son buenas desde el punto de vista competitivo que logramos con la selección".

Luego habló de lo cerca que estuvo Uruguay de llevarse los dos encuentros: "Obviamente nos hubiese gustado cerrar los dos juegos con diferente resultado, más cuando vimos que realmente era posible", agregó. A su vez, contó que, si bien en la previa "parecía muy complicado por el nivel de los equipos", la superación propia y el crecimiento del equipo en la preparación le permitieron jugar luchar hasta el final contra sus dos rivales.

En el primer partido la Celeste cayó 95-86 ante Turquía y en el segundo, cuando le bastaba con un triunfo para estar entre los cuatro mejores y luchar por un boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio, perdió 80-79 y se quedó a un tiro de hacer historia.

"Ese caracter y esa mística que logró imprimirle Ruben hizo que pudieramos competir de igual a igual para llevarnos los puntos", acotó Kogan, que luego calificó de "agridulce" la sensación que le quedó. De todas formas, mostró su confianza de cara al futuro tras el rendimiento demostrado por la selección: "Miramos hacia adelante con muchísimo optimismo", declaró.

Por otra parte, el exentrenador de Peñarol Básquetbol, que comandó al equipo en el ascenso logrado en 2019, fue crítico con la forma en que se gestionó su salida del elenco aurinegro: "Todavía no arreglé económicamente la salida del club, lo de la dirigencia no me sorprende”, acotó. Además, dijo que lo que habían acordado "no fue respetado" y que los argumentos fueron "ridículos".

En esta línea, contó que le comunicaron su despido vía zoom y calificó de "penosa" esta forma de proceder.