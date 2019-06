Peñarol y Lagomar abren el Metro en su vuelta tras ocho meses

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El básquetbol uruguayo no para. Luego de la definición de la Liga Uruguaya el pasado miércoles con la coronación de Aguada, hoy iniciará el camino de los 13 equipos del Torneo Metropolitano para el ascenso a la máxima categoría.

La inauguración será en el interior del país con un gran duelo. En el Estadio 8 de Junio de Paysandú será donde Lagomar —protagonista en la última edición quedando a puertas del ascenso— recibirá a uno de los clubes que más apuesta en este Metro, Peñarol. El juego comenzará a las 21:15 y será transmitido por televisión.

La primera fecha seguirá el lunes con Tabaré vs. Unión Atlética, Danubio vs. Stockolmo (en Bohemios) y 25 de Agosto vs. Verdirrojo; todos a las 20:30. Finalizará el martes con Welcome vs. Cordón (sin visitas) a las 20:15 por televisión y Colón vs. Larre Borges (en cancha de Cordón) a las 20:30. El primer equipo en tener fecha libre será Miramar.