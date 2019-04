Peñarol explicó lo sucedido en el Palacio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El reloj de 24 segundos falló y a pesar de que desde la Federación Uruguaya de BasketBall llegaron dos aparatos nuevos, Alejandro Sánchez Varela decidió suspender el encuentro entre Aguada y Nacional.

Tras lo sucedido y ante algunas versiones que circulan en las redes sociales, el Club Atlético Peñarol emitió este martes un comunicado explicando algunos puntos.

Por un lado, los aurinegros dejan en claro que los relojes de 24 segundos no pertenecen a la institución y que siempre son proporcionados y retirados por los organizadores del espectáculo “por lo que su correcto funcionamiento no es responsabilidad del club”.

Además, Peñarol indicó que “los funcionarios del Palacio Cr. Gastón Güelfi solo deben proporcionar corriente para el adecuado funcionamiento de estos relojes y los de la mesa central, lo que la noche de ayer, como es habitual, se aseguró a los organizadores del espectáculo”.

Por último, el club aurinegro aseguró que cobrará el alquiler del Palacio Peñarol a los organizadores del espectáculo “ya que todo lo que debía proporcionarse desde la institución para el normal desarrollo del juego fue proporcionado en tiempo y forma”.



Comunicado del Club Atlético Peñarol pic.twitter.com/hX0xD8QULb — PEÑAROL (@OficialCAP) 16 de abril de 2019

La LUB asumió su responsabilidad

Tras el comunicado del Club Atlético Peñarol, la Liga Uruguaya de Básquetbol también hizo sus descargos acerca de lo sucedido anoche.

La Mesa de la Liga Uruguaya explicó que "sobre las 20:00 horas hubo un cortocircuito en una de las consolas de un reloj de 24 segundos".

El comunicado agrega que "no fue la primera vez que hubo que atender este inconveniente" y "a pesar de las contingencias y de contar in situ con la guardia profesional para tales efectos, infelizmente, esta vez no se pudo reparar en tiempo y forma".

Por último, la Liga Uruguaya de Básquetbol asumió la responsabilidad de lo sucedido y pidió disculpas a las personas que asistieron al Palacio Peñarol.