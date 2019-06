Peñarol empezó con el pie derecho su camino en el Metro para el ascenso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Empezó el Metropolitano de Básquetbol este sábado de noche que dará el asenso a la Liga Uruguaya para la temporada 2021-2022. Peñarol, uno de los recién ascendidos a la división tras ser campeón del DT, logró pisar con fuerza en la categoría con una victoria 86-80 sobre Lagomar en el partido jugado en el Estadio 8 de Junio de Paysandú.

El equipo dirigido por Diego Castrillón arrancó con todo el partido haciendo un parcial de 30-15 en el primer cuarto, aunque los de Franco Cocchi se pusieron a tiro para el final del encuentro en el cual fue fundamental lo hecho por Salvador Zanotta.

El base de 24 años —con experiencia en el Metro con Cordón en 2015, además de en Liga con Hebraica— finalizó con 18 puntos, 3 rebotes y 6 asistencias y siendo nueve de los tantos en los últimos 10 minutos.

El máximo anotador de la noche de Paysandú fue el aurinegro Khapri Alston con 20 unidades, que en rebotes quedó igualado con 13 con Travion Leonard. Nicolás García dio más asistencias que nadie con las 7 para Lagomar.



El Metro seguirá este lunes con Tabaré vs. Unión Atlética, Danubio vs. Stockolmo (en Bohemios) y 25 de Agosto vs. Verdirrojo; todos a las 20:30. Finalizará el martes con Welcome vs. Cordón (sin visitas) a las 20:15 por televisión y Colón vs. Larre Borges (en cancha de Cordón) a las 20:30. El primer equipo en tener fecha libre será Miramar.

En la próxima fecha, Peñarol jugará contra Danubio de local y Lagomar visitará a Verdirrojo.