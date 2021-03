Capitol no se presenta a jugar contra Peñarol por un positivo de COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Capitol no se presentará a jugar contra Peñarol por la tercera fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol luego de constatar un caso positivo de coronavirus en los test realizados a sus jugadores y cuerpo técnico. El anuncio se suma al de Goes, que también avisó que no se presentará a jugar contra Biguá y Malvín en las fechas 3 y 4, respectivamente, por la misma razón.

Goes no se presenta a jugar contra Malvín y Biguá por positivos de COVID-19 en su plantel By Juan Gari MIRA TAMBIÉN Goes no se presenta a jugar contra Malvín y Biguá por positivos de COVID-19 en su plantel

"Casos de COVID-19 positivos en Goes y en Capitol, de acuerdo al reglamento de la actual LUB, hacen que los partidos del día de hoy correspondientes a cada uno de esos clubes, queden suspendidos. Desde ya, deseamos pronta recuperación para los afectados", informó la Federación Uruguaya de Basketball.

Capitol, a través de su cuenta de Twitter, informó que "el plantel principal y funcionarios ingresan en cuarentena a la espera de un futuro hisopado". Aclaró, además, que el positivo fue de un integrante del cuerpo técnico.

Por su parte, Peñarol expresó a través de Twitter: "Le deseamos pronta recuperación a los afectados y hacemos llegar nuestro apoyo a Capitol para superar esta situación rápidamente".

La suspensión tiene como contracara un hecho histórico: Peñarol logra así los primeros puntos de su historia en la Liga Uruguaya de Básquetbol. El aurinegro juega por primera vez en la máxima categoría este año, tras disputar el Metropolitano la temporada pasada.