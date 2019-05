Pau Gasol se pierde el Mundial de básquetbol tras operarse un pie

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El pivot de los Milwaukee Bucks Pau Gasol no jugará el Mundial de China con España tras operarse la pasada semana de un pie, adelantó el seleccionador Sergio Scariolo al diario AS.

"Esta semana he mirado a Pau más como seleccionador que como rival. Para nosotros, Pau es importantísimo. Va a ser una baja tremenda", dijo en unas declaraciones telefónicas al diario AS Scariolo, que también se desempeña como entrenador ayudante en los Toronto Raptors de la NBA.



"Su baja es un mazazo porque es un jugador histórico y, en términos de liderazgo, mucho más. Será la primera vez que en un gran campeonato no tengamos ni a Navarro ni a Gasol a la vez", añadió el seleccionador de España.



El escolta Juan Carlos Navarro 'la bomba' puso fin a su carrera deportiva el pasado año a sus 38 años, para unirse a la dirección de la sección de baloncesto del Barcelona.



"A veces pasan cosas y tenemos que aceptarlas", añadió Scariolo, quien aseguró que "trataremos de hacer el mejor campeonato posible y atrapar una de las dos plazas que dan acceso a los Juegos y que ese camino nuestro en el Mundial llevará a Pau a terminar con nosotros en los Juegos Olímpicos" de 2020 en Tokio.



Gasol, pívot de los Milwaukee Bucks, se sometió el jueves pasado a una operación para poner remedio a una fractura por estrés en el hueso navicular de su pie izquierdo.



El español se pierde el resto de los playoffs de la NBA y su participación en el Mundial de China, del 31 de agosto al 15 de septiembre, está ya también descartada a tenor de las declaraciones de Scariolo.



Gasol, que cumplirá 39 años el próximo 6 de julio, se perderá así el que probablemente iba a ser su último Mundial y le quedan ahora los Juegos Olímpicos del próximo año.