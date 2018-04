¿Qué pasó con Richard Pereira?

El sábado por la tarde, el Colegio de Árbitros de la Federación Uruguaya de BasketBall (FUBB) envió las designaciones para los dos encuentros de cuartos de final de Liga Uruguaya (Nacional-Welcome que se jugó anoche y Malvín-Hebraica que lo harán hoy) y Richard Pereira aparecía como principal en la terna para el partido entre tricolores y welcomenses.

Pero todo cambió y a pocas horas del decisivo choque de playoffs (el ganador avanzaría a semifinales), Pereira recibió la notificación de que iba a ser número dos en la terna por estar su carácter de árbitro internacional “pendiente” y decidió bajarse del partido.

“Yo había hecho toda la planificación como jefe de terna para un partido que era clave en una serie de playoffs y el día del encuentro a las 18:00 horas (se jugaba 21:15), me dicen que cambiaron el orden y mi planificación era otra. Equivocaron los caminos”, le dijo Richard Pereira a Ovación.

El árbitro que en 2017 hizo todas las pruebas correspondientes para renovar su licencia de internacional ante la FIBA (organismo que modificó ese aspecto ya que ahora exige exámenes cada dos años dejando de lado el reglamento anterior) explicó que “en la página de la FUBB yo figuro como internacional FIBA, sin embargo, desde la federación me dicen que mi categoría está en ‘pendiente’. Es una falta de respeto a la trayectoria. Yo arbitro hace 20 años y no es justo que se hagan estas cosas, por eso entendí que no debía ir a ese partido”.

Pereira, que hace unas semanas atrás había sido suspendido por un error en una comunicación vía mails ante el Tribunal de Penas, dijo que “esto es distinto, es otro tema y quiero creer que no tiene nada que ver con esa situación, pero hay cosas que no me cierran y algo está pasando”.

“Anímicamente esto te pega fuerte. Yo tenía dos caminos: o agachaba la cabeza, no decía nada e iba a arbitrar al Palacio Peñarol, o decidía no ir nada. Merezco un mínimo de respeto. Esa no es la forma y creo que hay que tener un mínimo de delicadeza para determinados temas. Si me llamaban y me daban argumentos con anticipación, podía llegar a entenderlo, ¿pero que te llamen cuatro horas antes del partido? Yo hice la planificación el fin de semana para ser jefe de terna y un rato antes me dicen que voy de segundo…”.



LA DESIGNACIÓN El problema con Pereira

El Colegio de Árbitros había designado el sábado a Richard Pereira, Gonzalo Salgueiro y Andrés Laulhe como árbitros para el quinto juego entre Nacional y Welcome en el Palacio Peñarol.

Pero el lunes a las 18:00 le informaron a Pereira que no iba a ser el primer juez ya que a pesar de estar en la lista de internacionales en la web oficial, correspondía que Salgueiro fuera el jefe de terna.



LA SITUACIÓN Un momento incómodo

Richard Pereira, en diálogo con Ovación, dijo que “ayer cuando me comunicaron esa noticia quedé muy dolido y mal anímicamente, con ganas de dejar de arbitrar sinceramente, pero quizá fue producto de la calentura y ese trago amargo”.

Más allá de eso, el árbitro remarcó que “si me dejan sin semifinales y finales, me darán motivos para pensar que hay algo contra mí y no me va a quedar otro camino que dejar la actividad. Yo no quiero que eso pase, pero estas situaciones no colaboran en nada para poder continuar arbitrando con tranquilidad como lo hice durante estos 20 años”.