¿Qué pasó con Luciano Parodi?

Luciano Parodi cambió de club y país sin llegar a debutar oficialmente en el Hapoel Beer Sheva de Israel, que contrató un base cuando el sanducero viajó a Uruguay para jugar frente a México por las Eliminatorias.

“Cuando Luciano estaba por viajar a Montevideo, desde el Hapoel Beer Sheva nos comunicaron que iban a contratar a un base estadounidense y que ‘Lucho’ iba a quedar algo relegado en el club cuando venía teniendo un período de adaptación, siendo tenido en cuenta en algunos amistosos”, le contó a Ovación Juan Pablo Da Prá, agente del jugador.

¿Qué fue lo que pasó con Parodi? Al entrenador del Hapoel Beer Sheva, Rami Hadar, no quedó contento con la salida del sanducero para defender a la selección. “Nos dijeron que preferían que Luciano no viajara a la ventana y el jugador quedó en una encrucijada. Lo hablamos con el cuerpo técnico de la selección uruguaya y se optó para que viniera solo frente a México, pero eso tampoco cayó bien en Israel. De todas maneras, el jugador regresó a Israel a pelearla nuevamente, pero vimos que la cosa no iba a cambiar para nada y decidimos tomar otros caminos”, dijo Da Prá.

Ante esa situación, el agente comenzó a moverse para buscar una alternativa de salida y rescindir el contrato del uruguayo, algo que finalmente sucedió. “Teníamos algunas opciones de Europa y la de Italia nos pareció la mejor para Luciano y él así lo entendió también, por eso ya viajó para sumarse al Dinamo Sassari”.