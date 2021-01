El pase que provoca enojos y crea un superequipo en la NBA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El astro James Harden, de 31 años, máximo anotador de la NBA en las últimas tres temporadas, dejó a los Rockets de Houston para incorporarse a los Brooklyn Nets, en un pase “bomba” que despertó polémicas y enojos.



El escolta Harden encontrará en los Nets a dos grandes estrellas, Kevin Durant, con quien jugó tres temporadas en el Oklahoma City Thunder, y Kyrie Irving, lo que convierte a su nuevo equipo en un serio aspirante al título de campeón.



Harden, junto a sus nuevos compañeros Durant e Irving suman 3 anillos, 24 All-Star, 18 All-NBA, 7 trofeos como máximo anotador y 3 MVP.



La admiración que los hinchas de Houston le profesaban a Harden desapareció por completo tras el anuncio de la operación, en la que también intervienen los Indiana Pacers y Cleveland Cavaliers.

Si bien su salida se manejaba desde hace tiempo, pues Harden había hecho declaraciones en ese sentido, los aficionados esperaban que al menos pudiese completar la presente temporada y demostrar en el campo que el equipo podía ser ganador y que estaba comprometido con ayudarlos a conseguir con su salida la mejor compensación.



Sin embargo, la postura inflexible del jugador para marcharse lo convirtió en un profesional “falto de ética” y un gran “mentiroso”, según se expresaron los hinchas en las redes sociales. Uno de ellos hizo público una interacción que mantuvo con Harden: le pidió que no se fuera nunca del equipo y su respuesta fue “Prometo que no lo haré”.



También sus compañeros de equipo se quejaron de algunas de sus actitudes recientes.



“Estamos muy lejos del resto de contendientes. Obviamente, no hay química, nos falta talento”, se quejaba sobre su equipo días atrás.

La transferencia de Harden se hizo posible con el movimiento de varios jugadores. Los Nets cedieron cuatro primeras rondas del siguiente draft (selección de talentos) a Rodions Kurucs, así como su sexto hombre Caris LeVert, el cual fue canjeado inmediatamente después por los Rockets por Víctor Oladipo, estrella de los Pacers. Los Cavaliers enviaron a Dante Exum a Houston y recibieron a Jarrett Allen y Taurean Prince de Brooklyn.