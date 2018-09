¿Tiene un panorama favorable?

El equipo de Marcelo Signorelli dio el lunes un paso fundamental en el camino al Mundial de China 2019: le ganó a México en el Palacio Peñarol y hoy ocupa el cuarto lugar del Grupo “E” de las Eliminatorias de América.



Pero ese partido, si bien se siguen saboreando muchos aspectos del triunfo, ya quedó atrás. Es historia.



Ahora el entrenador uruguayo pondrá la cabeza en la siguiente ventana de las Eliminatorias que se jugarán entre fines de noviembre y principios de diciembre.



Y Uruguay tendrá la posibilidad de jugar los dos encuentros como local en Montevideo, ya que el jueves 29 de noviembre enfrentará a Puerto Rico y el domingo 2 de diciembre se medirá ante Estados Unidos.

Esos dos juegos, en principio, están pactados para disputarse en el Antel Arena, escenario que tiene previsto inaugurarse el lunes 12 de noviembre, aunque la selección uruguaya sabe que enfrentar a Puerto Rico en el Palacio Peñarol puede ser un punto importante a tener en cuenta después de lo vivido el lunes frente a México.



De cara a esa próxima ventana, hay un aspecto que a Uruguay le puede jugar a favor: el inicio de una nueva temporada de la NBA en Estados Unidos y de la Euroliga, torneos que van a estar en plena competencia entre noviembre y diciembre. Lo mismo pasará en la última ventana en febrero.

¿BENEFICIOS?

Uruguay actualmente no tiene jugadores en la NBA pero sí en la Euroliga, como es el caso de Jayson Granger, quien hasta el momento no pudo vestir la camiseta de la Celeste en todo lo que va de las Eliminatorias para el Mundial de China 2019.



Caso diferente es el de sus rivales. Puerto Rico no podrá contar con José Juan Barea, quien el lunes fue la gran figura de un renovado equipo que sufrió una dura derrota frente a Argentina en Formosa por 106 a 84.



El base, que actualmente juega en Dallas Mavericks, fue el goleador del encuentro con 24 puntos y además puso 5 asistencias para el equipo que dirige Eddie Casiano, quien tendrá una baja de relevancia para afrontar un duelo clave de Eliminatorias.

Tampoco Estados Unidos podrá tener en su plantel a los jugadores que militen en la NBA ni en la Euroliga, por lo que se presume que Jeff Van Gundy podría viajar a Uruguay con un equipo de nivel inferior al que jugó esta última doble fecha.



Esos aspectos pueden ser influyentes a la hora de medir los planteles y mirando hacia el lado de Uruguay, el roster de Signorelli no tendrá a Granger pero sí podría llegar a contar con jugadores que no estuvieron en esta reciente ventana como Santiago Vidal, Gustavo Barrera y Mathías Calfani.



Pero eso no es todo. El panorama seguirá siendo igual de cara al segundo juego con Puerto Rico como visitante y también cuando se tenga que enfrentar en suelo azteca a México, que no podrá contar con el capitán Gustavo Ayón, quien juega en Real Madrid y será una baja obligada para ellos.