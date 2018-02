Uruguay cayó en su visita a Panamá

Uruguay comenzó bien el partido en su visita a Panamá en el primer cuarto, con un Esteban Batista y un Bruno Fitipaldo que anotaron todo lo que pudieron. Pero la falta de puntos desde el banco, la cantidad de rebotes defensivos perdidos y la mejora defensiva de Panamá desde el segundo cuarto fueron decisivos para la victoria local.

La Celeste perdió su invicto en un partido que era de los ganables, pero más lastimoso resulta no aprovechar el punto logrado en Argentina. El sueño del Mundial 2019 sigue en pie, pero deberá ir en junio por otra victoria contra Argentina pero en Montevideo y una contra Paraguay.

Primer cuarto: Panamá 23-25 Uruguay.

La Celeste se fue arriba en el primer cuarto por un lujo de "Panchi" Barrera, que asistió a Hatila Passos en la última jugada con un pase mirando hacia otro lado. Antes, Esteban Batista y Bruno Fitipaldo estuvieron finos en la definición totalizando la mayoría de los puntos celestes: 9 del pivot y 14 del capitán. La defensa uruguaya fue lo más flojo, recibiendo varios puntos que no ayudaron a la precisión al anotar.

Segundo cuarto: Panamá 44-35 Uruguay.

Panamá mejoró defensivamente para el segundo cuarto, así como lo pedía su entrenador el español Manolo Hussein. Por eso a Uruguay le costó anotar sobre todo en los primeros cinco minutos y los panameños aprovecharon para poner un parcial de nueve a uno, con un único libre de Fitipaldo. El local se hizo fuerte en los rebotes en los dos aros y los bases celestes tuvieron menos espacios. De todas formas, sobre los últimos minutos los dirigidos por Marcelo Signorelli trataron de mejorar pero Panamá se fue al descanso nueve arriba. La falta de Fitipaldo y Batista en cancha se notó en los minutos del segundo cuarto que Signorelli los sentó, ya que los puntos desde el banco no fueron los mismos que contra Argentina.



Tercer cuarto: Panamá 67-47 Uruguay.

El tercer cuarto comenzó igual que el segundo. Panamá tuvo espacios en las transiciones y un gran porcentaje de puntos embocados sobre intentados. Siguieron ganando los rebotes ofensivos y convirtiendo desde adentro y fuera de la pintura. Recién en tres minutos y medio Uruguay logró anotar en juego por medio de Batista. La Celeste se mostró impreciso en cuestión de libres (8 de 16) y triples (3 de 17), sin poder penetrar la defensa panameña, por lo que el local se hizo fuerte y cerró el cuarto con la máxima diferencia: 20. Uruguay necesita una hazaña.

Cuarto cuarto: Panamá 86-75 Uruguay

Y la Celeste fue por la hazaña. El inicio de los últimos 10 minutos fue más parecido al primero cuarto que a los últimos dos. Panamá volvió a ser vulnerable en defensa y los celestes se mostraron finos incluso con un triple de Gonzalo Iglesias y los primeros puntos con la celeste de Federico Pereiras. Luciano Parodi metió un triple importante para ponerse a ocho a falta de cinco minutos. Los rebotes fueron más peleados, con un Batista que superó la línea de los dos dígitos. Pero en el momento de la reacción de Uruguay, Panamá metió una bomba de tres y en la misma jugada le cobran el segundo técnico a Fitipaldo, descalificándolo. Sus compañeros no se vinieron abajo, mostraron actitud y la entrega que habían mostrado contra el mismo Panamá en Montevideo y Argentina en Olavarría. Pero Panamá siguió lastimando y Uruguay no pudo hacer la diferencia necesaria. La hazaña se buscó, pero no se logró.

