Olimpia y Malvín ganaron de visita y continúan en los puestos de arriba

No se lo puso fácil. Capitol no regaló ni un momento del partido de anoche en su cancha, pero Malvín se lo llevó de todas formas con un abrumador último cuarto por 75-67 en uno de los tres partidos que hubo por Liga Uruguaya.



El equipo del Prado comenzó con la ventaja en el primer cuarto y dio pelea a la par en la mayor parte del juego, salvo un parcial 10-2 entre los últimos dos cuartos. Pero ello no le impidió cortar la racha negativa y llegó a su noveno encuentro con derrota.

Malvín tuvo en Juan Santiso la figura de anoche con 20 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias, mientras que fue clave el aporte de Kiril Wachsmann. El ala-pivot le dio la tranquilidad al equipo de Pablo López en el final del partido. Faltaban 36 segundos y Capitol se había puesto a cuatro puntos, pero puso un doble y los dos libres para cerrar el partido.



También en el Prado sucedió la otra victoria de visitante, conseguida por Olimpia con un 78-73 sobre Urunday Universitario que no ha logrado salir del pozo en el que se encuentra hace seis partidos, desde perder la chance del título del Apertura ante Trouville.



Los dirigidos por Héctor da Prá perdieron su sexto encuentro consecutivo, tercero en su cancha, y los cinco jugados en el actual año.



Los de Colón se mantienen como líderes junto a Trouville, siendo el mejor equipo del Clausura con una racha de cinco victorias y una derrota.

El único que ayer ganó en condición de local fue Nacional 92-74 recibiendo a Hebraica Macabi en Unión Atlética.



El tricolor tuvo nuevamente en Hatila Passos a su jugador más importante al convertir 15 puntos y capturar 7 rebotes, mientras que Carlos Cabezas puso 15 unidades, para que continúe asechando a los tres equipos que lideran la tabla de la Liga Uruguaya.