Olimpia y Malvín ganaron previo a suspender el básquetbol y esperan su definición

La Liga Uruguaya de Básquetbol quedó en pausa como todo el deporte uruguayo y, en parte, en el mundo. Este viernes se disputó la cuarta fecha de la Liguilla, a la vez que era anunciada la suspensión de toda actividad.

Malvín le ganó a Hebraica Macabi y Nacional a Defensor Sporting, en ambos partidos que comenzaron antes de la medida. El tricolor aún tenía posibilidades de alcanzar el segundo lugar y así jugar contra uno de los dos equipos provenientes del Reclasificatorio, pero la victoria de Malvín lo imposibilita.

Por su parte, al haber ganado Olimpia y Malvín y llegar a la última fecha a medio punto de diferencia, el duelo entre sí determinará al primero y al segundo en playoffs y así el rival de los dos clasificados desde el Reclasificatorio (Aguada y un equipo que saldrá entre Urunday y Biguá).

Quedan cinco partidos por jugarse antes de playoffs. Los tres de Liguilla son: Malvín vs. Olimpia, Trouville vs. Nacional y Hebraica vs. Defensor Sporting. Los dos por el Reclasificatorio son: Goes vs. Urunday y Aguada vs. Biguá. Se iban a jugar todos a la misma hora.