Olimpia logró un triunfo que complicó a Nacional

Olimpia venció 75-74 a Nacional por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Uruguaya de Básquetbol y fue uno de esos triunfos de campeonato. No es que le vaya a dar el título a los de Colón, porque todavía falta mucho, pero sí lo fue por cómo consiguió la victoria, porque el rival era directo y porque además prácticamente aseguró su presencia en los playoff al quedar líder.

El dominio durante 35 de los 40 minutos fue absoluto de Olimpia. Ganó todos los cuartos: 23-17 el primero, 36-28 el segundo y 62-52 el tercero. Esos 10 puntos con los que encaró los últimos 10 minutos le daban cierta tranquilidad para cerrar el partido, pero no fue así.

Nacional, pese a perder a su extranjero Morrison por una antideportiva y un técnico, reaccionó de la mano de Romero, con la potencia de Passos en las tablas y una muy buena producción del juvenil Espíndola, que en momentos calientes hizo un muy buen juego de rol para que sus compañeros definieran y trajeran al tricolor hasta hacerlo pasar al frente.

Gerardo Jauri, conductor de Olimpia, intentó hacer reaccionar a un equipo que parecía golpeado y que no encontraba fluidez hacia la canasta. Pero sobre el final apareció la solución: Brian García.

Puso seis puntos (doble y falta primero y un triple luego) consecutivos para que Olimpia recuperara el mando en el marcador (74-72) y sobre el final, luego que dos libres de Romero dejaran el juego 74 iguales, un libre de Newsome marcó la diferencia en el marcador.

Con este resultado Olimpia prácticamente asegura presencia en los playoff, en tanto Nacional se complicó, porque aún está en la zona alta, pero prácticamente en el límite del top 6.

LA FECHA Hoy hay cuatro partidos

Esta noche se disputarán cuatro juegos por la fecha 7 del Clausura:

- Hora 20.15: Malvín (12-5) vs. Goes (9-9). Los dos equipos disfrutarán de un ídolo en común: Fernando Martínez. Figura en el clásico ante Aguada, el base de Goes necesita guiar a su equipo a una victoria que lo ponga a tiro de los playoff.

- Hora 20.15: Sayago (3-14) vs. Capitol (3-15). Un partido que nada definirá ahora, porque ambos están condenados a jugar el Reclasificatorio, pero sí disputarán un punto que puede ser clave en el futuro, porque a priori tienen un mano a mano para no perder la categoría.

- Hora 20.15: Biguá (9-9) vs. Urunday Universitario (8-9). Dos que pelean por entrar en playoff, lo cual a esta altura llama la atención en el caso de Urunday, que luego de haber peleado el Apertura hasta la última fecha aún no ha ganado en el Clausura. Perdió con Trouville el partido por el título del primer certamen y desde entonces ha encadenado seis derrotas consecutivas.

- Hora 21.15 (TV): Aguada (10-8) vs. Defensor Sporting (10-6). Para el aguatero es impostergable ganar, porque aunque es mínima la chance que mantiene de llegar a playoff, ceder puntos puede costarle caro incluso en el Reclasificatorio como consecuencia de las cuatro unidades que le quitaron por temas reglamentarios. Viene de perder el clásico.