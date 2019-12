Olimpia y Hebraica se mantienen en lo alto de la Liga Uruguaya

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Liga Uruguaya de Básquetbol tuvo ayer dos partidos correspondientes a su fecha 16 de la temporada regular, equivalentes a la fecha 3 del Torneo Clausura.

A primera hora fue el turno para Olimpia y Capitol en la cancha del alas rojas en el barrio Colón, donde los dirigidos por Gerardo Jauri tan solo perdieron uno de los ocho partidos que jugaron como locales.

Olimpia continuó con la racha y estiró a seis los partidos consecutivos sin perder en su casa al vencer 83-70 a Capitol, que con 3 partidos ganados y 12 perdidos está prácticamente en un mano a mano con Sayago (cuatro puntos abajo) por zafar del último lugar del descenso.

El máximo anotador fue Brian García con 23 puntos y Zygimantas Riauka metió 12 con 17 rebotes. La figura fue Abel Agarbado, con 16 puntos, 5 rebotes y 10 asistencias.

A segunda hora fue el turno de Hebraica Macabi y Goes, que jugaron en cancha de Trouville, de donde el macabeo se fue victorioso 98 sobre 78 con una notable actuación de Federico Haller con 23 puntos y 8 rebotes en 23 minutos. Además, Wimdsome Frazier también metió 23 puntos y Will Hanley anotó 17 unidades, capturó 11 rebotes y otorgó 5 asistencias.

Hebraica (9-6) gana así dos puntos importantes para seguir en la búsqueda de meterse en los playoffs, mientras Goes (8-7) queda relegado.

La Liga Uruguaya continuará mañana con un partido por la cuarta fecha del Clausura. Será en el Prado, donde Urunday recibirá a Nacional desde las 21.15. El viernes hay dos: Goes vs. Olimpia a las 20.15 en Plaza de las Misiones y Defensor Sporting vs. Hebraica a las 21.15 en Welcome.