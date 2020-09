El novedoso entrenamiento de Camila Kirschenbaum, promesa del básquet nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las neurociencias en el deporte han ido creciendo a grandes pasos y no sorprende ver cómo los deportistas de élite han sumado el entrenamiento cognitivo a sus prácticas. Así es el caso de una de las promesas del básquetbol femenino uruguayo, Camila Kirschenbaum, que incorporó una novedosa práctica junto a Neural Trainer para tomar mejores decisiones a la hora de jugar.



El deporte a nivel profesional es cada vez más parejo, por lo que equipos y jugadores de élite están atentos a cada detalle que pueda significar una ventaja dentro de la cancha. Ya no se gana solamente corriendo o con el peso de la camiseta. Las decisiones de los deportistas a la hora de competir toman importancia y la rapidez y el acierto se convierten en un factor fundamental.



A sus 18 años, Camila Kirschenbaum es, junto a Florencia Niski, una de las varias promesas que tiene el básquetbol femenino de Uruguay y las dos tienen un objetivo en común: brillar en Europa. Más precisamente, en España. Niski jugará en el Celta Zorka Recalvi y, tras su paso por el Rivas Parque Sur, Kirschenbaum lo hará en Unió Esportiva Mataró.

Camila Kirschenbaum, otra uruguaya que jugará en el básquetbol de España By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN Camila Kirschenbaum, otra uruguaya que jugará en el básquetbol de España

"La Liga a la que vengo va a tener muchos cambios esta temporada. Va a ser un torneo muy competitivo con muchos equipos de toda España”, dijo Kirschenbaum a Sport890 luego de que se confirmara su fichaje y afirmó: "voy como una esponja para absorber todo lo que pueda de esta experiencia".

Con esas mismas ganas de aprender, la jugadora surgida en Defensor Sporting se preparó de gran manera y con el innovador entrenamiento en Uruguay antes de viajar a España.

¿qué es? Neural Trainer Es un sistema de entrenamiento tecnológico que desarrolla las habilidades visuales, cognitivas y físicas de los deportistas.



Made in Uruguay: el producto ha sido desarrollado por un equipo multidisciplinario de ciencias del deporte e ingeniería de software y hardware, basado en las últimas tendencias del conocimiento neurocientífico aplicado tanto al área deportiva como de la salud.

Su creador es el Licenciado en Educación Física II Daniel Badanian y lo describe como "un sistema que permite acercar el mundo de las neurociencias al campo del deporte, ofreciendo la posibilidad de planificar y desarrollar sesiones de entrenamiento que vinculan la estimulación cerebral y motriz al mismo tiempo, aumentando el rendimiento de los deportistas en el desarrollo de nuevas capacidades como en la toma de decisiones”.

video Camila Kirschenbaum en el entrenamiento:

"Noté una gran mejora en mi juego, en mi toma de decisiones. Me ayudó a quitar el foco en el pique, y poder observar más la cancha" Camila Kirschenbaum Jugadora de Unió Esportiva Mataró (ESP)

Junto con Badanian y Carlos De Mello, licenciado en Educación Física y Country Manager de Neural Trainer, Camila Kirschenbaum entrenó con el sistema antes de partir a España y contó sus sensaciones.

"Trabajar con el tema cognitivo es algo que a mi me gusta mucho al momento de entrenar. Es una experiencia súper buena. Creo que todo deportista debería tener esa posibilidad. Hoy en día en cualquier deporte de acción y reacción hay que tomar decisiones en muy corto tiempo y este sistema de entrenamiento te hace desarrollar esa rapidez en el cerebro y poder disociar los movimientos del cuerpo", aseguró Kirschenbaum, que ya pudo ver mejoras en su rendimiento.



"Es un método de trabajo diferente, con varios juegos y dinámicas que llevan a poder entrenar por varias horas. A mi me ayudó muchísimo en mi trabajo. Noté una gran mejora en mi juego, en mi toma de decisiones. Sentí que estaba más atenta, más despierta ante lo que pasaba a mi alrededor y me ayudó a quitar el foco en el pique, y poder observar más la cancha, qué pasa en un lado, qué pasa en el otro y estar más atenta a lo que me están diciendo", sostuvo la basquetbolista uruguaya.



Aplicación, neurociencia y fenómenos biológicos

Desde Neural Trainer afirman que el entrenamiento es aplicable a todos los deportes, tanto individuales como colectivos y también al área de la salud vinculada a la recuperación de lesiones.



La utilización en los deportes de contacto está enfocada principalmente a los trabajos de reacción, mientras que en deportes colectivos por ejemplo, se busca entrenar y mejorar la capacidad resolutiva de los atletas estimulando áreas cerebrales implicadas en el movimiento. Lo que varía es la complejidad que cada entrenador configura en los programas y los dispositivos que presentan diferentes estímulos como sonidos, luces, números, formas, letras y flechas.

Cerebro deportivo

El papel del cerebro es de primordial importancia en la ejecución de una destreza deportiva, aún cuando esta sea fundamentalmente muscular. El deportista se desenvuelve en entornos generalmente impredecibles y de gran incertidumbre siendo los órganos sensoriales (principalmente vista y oído) los encargados de proveer la información que el cerebro procesa rápidamente para crear percepciones que le sirven para tomar decisiones.



La utilización de este tipo de sistemas activa los órganos sensoriales y demanda principalmente la utilización de las habilidades cerebrales para resolver los problemas que se presentan. Esto se logra a través de la ejecución de distintas destrezas en el menor tiempo posible y con la mayor precisión. El objetivo: una mayor activación y eficiencia del sistema nervioso.



Neural Trainer se desarrolla a medida que mejora la capacidad de resolución de los deportistas. Hace más de 2 años la Selección Uruguaya de Fútbol incorporó también la tecnología en los procesos de selecciones juveniles y entre las próximas metas de NT está incorporarse al área de la rehabilitación neurocognitiva.



“Estamos trabajando en un modelo de software enfocado principalmente a la salud, sobre todo en la recuperación de patologías asociadas a factores neurocognitivos para lograr soluciones, dada la gran demanda que nos han traslado especialistas del rubro de la medicina”, explicó Badanian.