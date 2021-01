El novato James Wiseman se destapó con 25 puntos en la victoria de los Warriors

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El pívot novato James Wiseman protagonizó una gran actuación al aportar 25 puntos, su mejor marca como profesional, y lideró el ataque balanceado de los Golden State Warriors, que derrotaron por 123 a 111 a los diezmados Minnesota Timberwolves en una nueva jornada de la NBA.

Wiseman contribuyó además con 9 canastas de 14 tiros de campo, incluidos los 3-3 que tuvo de triples, y acertó 4 de 6 desde la línea de personal. El pívot, de 19 años, también capturó seis rebotes, puso dos tapones, perdió cuatro balones y cometió tres faltas personales en los 24 minutos que jugó.

La gran aportación de Wiseman, permitió a Warriors (10-8) ampliar a nueve su racha triunfal en casa en los enfrentamientos con el equipo de Minnesota.

Otra alegría para los Warriors fue ver la mejoría ofensiva del alero Kelly Oubre Jr., que se quedó a las puertas de un doble-doble al conseguir 20 (7-9, 2-3, 4-4), nueve rebotes, tres asistencias y recuperó dos balones.

El alero canadiense Andrew Wiggins, exjugador de los Timberwolves, llegó a los 19 tantos como tercer máximo goleador de los Warriors, a pesar que falló los tres intentos de triple, mientras que el escolta Damion Lee, que salió de reserva, estuvo cerca de acabar perfecto en los tiros a canasta después de anotar 17 tantos (5-6, 4-5 y 3-3), recuperar tres balones y capturar dos rebotes.

Por su parte, Stephen Curry finalizó con 16 puntos, ocho asistencias y seis rebotes. Curry anotó 6 de 17 tiros de campo, 4 de 11 desde fuera del perímetro, y no fue a la línea de personal.

Los escoltas, el titular Malik Beasley, y el novato Anthony Edwards, que salió de reserva, consiguieron 25 tantos cada uno como líderes de los Timberwolves (4-13), que perdieron el segundo partido consecutivo y el sexto en los últimos siete disputados.

Los Lakers cayeron con Philadelphia 76ers.



Tobias Harris con un doble cuando quedaban solo dos segundos le dio una brillante victoria a los Philadelphia 76ers sobre Los Ángeles Lakers por 107 a 106, que perdieron así su primer partido a domicilio tras diez triunfos seguidos pero que estuvieron a punto de lograr una remontada milagrosa.

Los Sixers dominaron este intenso y fantástico partido desde el primer cuarto con bastante comodidad gracias a unos majestuosos Joel Embiid (28 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias) y Ben Simmons (triple-doble con 17 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias).

LeBron James (34 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias) y Anthony Davis (23 puntos y 8 rebotes) fueron los más destacados de unos Lakers en los que el banco de suplentes, que durante toda la temporada ha sido un valor seguro, tuvo una noche discreta hasta el tramo final del encuentro.

Los resultados del miércoles en la NBA



Golden State Warriors 123 – 111 Minnesota Timberwolves

Los Ángeles Lakers 106 – 107 Philadelphia 76ers.

Indiana Pacers 116 – 106 Charlotte Hornets

Detroit Pistons 107 – 122 Cleveland Cavaliers

Sacramento Kings 121 – 107 Orlando Magic

Brooklyn Nets 123 – 128 Atlanta Hawks

Denver Nuggets 109 – 82 Miami Heat

Milwaukee Bucks 115 – 108 Toronto Raptors

Boston Celtics 106 – 110 San Antonio Spurs

Washington Wizards 106 – 124 New Orleans Pelicans

Oklahoma City Thunder 102 – 97 Phoenix Suns

Dallas Mavericks 104 – 116 Utah Jazz



Los partidos para esta noche

21:30 horas | Houston Rockets vs. Portland Trail Blazers

22:00 horas | Detroit Pistons vs. Los Ángeles Lakers

​22:00 horas | Miami Heat vs. Los Ángeles Clippers

00:00 horas | Phoenix Suns vs. Golden State Warriors