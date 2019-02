Nacional campeón del Clausura; Welcome perdió la categoría

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una noche de tristeza en la calle Emilio Frugoni. Welcome empezó arriba ante Olimpia en la búsqueda del triunfo para estirar un partido de desempate ante Sayago, pero no aguantó la racha de efectividad y terminó pagando caro los cuatro puntos quitados por los incidentes de su hinchada.



Los de Esteban Yaquinta empezaron llevándose el primer cuarto con gran acierto desde los tres puntos, algo que era difícil de mantener así como terminó sucediendo. Olimpia se hizo sólido y lo dio vuelta con grandes aportes de Kiril Wachsmann (13 puntos y 13 rebotes, más 3 asistencias) e Iván Loriente (18 unidades).



Pese a la victoria, las alas rojas no alcanzaron la Liguilla por la victoria de Trouville, pero la victoria le dará más aire para la búsqueda de entrar a los playoff.



Pero el gran ganador de la noche fue Nacional. Con la victoria 102-83 sobre Atenas, que fue un hueso duro de roer, se coronó en el Clausura y jugará una final contra Defensor Sporting (ganador del Apertura) para la clasificación a la Liga Sudamericana.



El tricolor tuvo 26 puntos en Antonhy Danridge y 22 en Santiago Moglia, pero el máximo anotador del juego estuvo en el lado de las alas negras con los 37 de Philip Henry.



En un partido que poco tenían en juego, Biguá se quedó con la victoria 91-83 sobre Aguada. Charles Hinkle fue el máximo anotador del pato de Villa Biarritz con 23 unidades.

Una costosa victoria consiguió Defensor Sporting 89-87 sobre Hebraica Macabi. El violeta tuvo en los 25 puntos de Andrés Dotti su máximo anotador de la noche, en la cual sumó dos puntos importantísimos para aprovechar las derrotas de Aguada y Urunday Universitario. El macabeo irá contra Olimpia, Goes y Biguá por uno de los dos lugares restantes en los playoff.

Malvín hizo su trabajo al vencer a Sayago 101-77 en un triunfo que lo tuvo cerrado prácticamente toda la noche, llegando a una diferencia de 30 de máxima. Nicolás Mazzarino fue el máximo anotador playero con 21 puntos.



Otro que tuvo una sólida victoria fue Trouville, que en Chucarro aplastó 106-60 a un Urunday que cierra la temporada regular con cuatro derrotas en los últimos cinco partidos. El Rojo confirmó así su presencia en la Liguilla. Álvaro Tito aprovechó para rotar el plantel, por lo que el máximo anotador estuvo solo 18’ 20’’ en cancha con Hernando Cáceres y sus 18 puntos (6-6 den dobles, 2-3 en dobles).



Así quedó la tabla de la temporada regular.

- Los seis primeros avanzan a la Liguilla con el 50% de los puntos.

- Del séptimo al décimo jugarán un cuadrangular por los dos últimos lugares de los playoffs. Pasan con el 100% de las unidades.

¿Cuáles serán los siguientes partidos? Este martes jugarán Goes ante Verdirrojo en el cierre de la temporada regular. La Liguilla iniciará en marzo, luego del parate por la doble ventana de la Eliminatoria al Mundial. Nacional y Defensor Sporting se enfrentarán el 1 de marzo para determinar el cupo de Uruguay 1 en la próxima Liga Sudamericana