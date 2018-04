Una noche que puede ser decisiva

Goes y Welcome no tienen mañana. Si hoy pierden, se despiden de la Liga Uruguaya y si ganan, la serie de cuartos de final frente a Defensor Sporting y Nacional, respectivamente, se irá a un quinto y definitivo juego.

Por caminos diferentes, el fusionado y el tricolor quedaron el lunes 2-1 arriba en las llaves de playoffs en el Palacio Peñarol y de obtener una victoria, se meterán en las semifinales del torneo.

A primera hora y desde las 19:15, el equipo de Germán Fernández buscará repetir lo hecho en los dos últimos encuentros ante una deslucida “W” que a pesar de que el lunes contó con sus dos fichas extranjeras tras el regreso de Keyron Sheard, no logró encontrar juego colectivo.

Nacional se hizo fuerte en defensa para doblegar a un Welcome que en los dos últimos encuentros tuvo serios problemas en la generación de juego y que también sufrió en la defensa ante un certero conjunto tricolor que tiene como gran figura al extranjero Anthony Danridge.

El partido de segunda hora comenzará a la hora 21:45 y tendrá como protagonistas a Defensor Sporting y Goes en una serie que también puede definirse esta noche.

El fusionado arrolló en los primeros dos partidos con claros triunfos ante el misionero con Sundiata Gaines como gran figura, pero el equipo del “Colorado” Gustavo Reig no se quiere ir de la Liga.

Goes sacó a relucir todo su amor propio y dio un giro en su juego para sacar ventaja en un partido decisivo en el que no tenía mañana.

Esta noche sabe que el triunfo es el único resultado que le sirve y el misionero promete dar batalla ante un Defensor Sporting que bajó su rendimiento, pero que sigue arriba en la serie y que si gana hoy, se meterá en las semifinales de la Liga Uruguaya.

Números que hablan

NACIONAL Danridge, la figura

El extranjero de Nacional viene siendo determinante en el equipo tricolor con un promedio de 29 puntos en la serie.

WELCOME Las pérdidas

Welcome tuvo 25 en el segundo partido de la serie y 16 en el tercero. Es un aspecto clave a mejorar en la “W”.

GOES Mejoró la defensa

De recibir 100 y 82 puntos en los primeros dos juegos, Goes mejoró en la defensa para ganar un punto importantísimo.

Nacional va por un nuevo triunfo ante Welcome para meterse en semis. Foto: M. Bonjour.