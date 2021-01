Nikola Jokic se despachó con un triple-doble en la victoria de los Nuggets a los Warriors

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El pívot serbio Nikola Jokic aportó 23 puntos, incluidos 18 en la segunda mitad, y Denver Nuggets derrotó por 114 a 104 a Golden State Warriors, que volvieron a tener al base Stephen Curry como su líder goleador con 35 tantos en otro partido de la temporada regular de la NBA.

Jokic, que también consiguió 14 rebotes y 10 asistencias, logró su triple-doble número 46 como profesional y los Nuggets volvieron al camino ganador tras haber perdido el partido anterior frente a Brooklyn Nets.

La nueva aportación de Jokic le mantuvo con promedios de triple-doble en lo que va de la nueva temporada y es el líder de la NBA en asistencias.

Limitado a cuatro tiros en la primera mitad, un Jokic más agresivo se hizo cargo en el tercer cuarto y ayudó a los Nuggets a acumular una ventaja de 14 puntos que serían decisivos en la recta final del partido cuando los Warriors intentaron la remontada.

El alero Will Barton y el base canadiense Jamal Murray agregaron 17 puntos cada uno en un partido en el que siete jugadores de los Nuggets (marca de 6-6 ahora en la temporada regular) tuvieron números de dos dígitos.

El base argentino Facundo Campazzo volvió a tener minutos por parte del entrenador de Denver Nuggets, Michael Malone, y aportó tres tantos en los 12’ que disputó, anotó un triple de tres intentos que hizo, dio una asistencias, perdió un baló y tuvo problemas con las personales al cargarse con cuatro.

Stephen Curry, como líder de los Warriors, que aportó con un doble-doble al capturar 11 rebotes y perder siete balones, anotó 14 de 23 tiros, incluidos cinco triples para llegar a 2.545 como profesional y está a 15 de empatar con Reggie Miller en el segundo lugar en la lista de todos los tiempos de la liga, que encabeza Ray Allen con 2.973.

El base estrella de los Warriros también disputó su partido número 711, empatándolo con Al Attles en el puesto número 5 en la lista de todos los tiempos del equipo de Golden State.

El pívot novato James Wiseman fue el segundo máximo anotador de los Warriors al tener 18 puntos con cinco rebotes y dos tapones, mientras que el alero canadiense Andrew Wiggins llegó a los 16 tantos, que no evitaron la segunda derrota consecutiva del equipo de Golden State (6-6).

Los resultados del jueves en la NBA



Denver Nuggets 114 – 104 Golden State Warriors

Miami Heat 108 – 125 Philadelphia 76ers.

Charlotte Hornets 108 – 111 Toronto Raptors

Houston Rockets 109 – 105 San Antonio Spurs

Indiana Pacers 111 – 87 Portland Trail Blazers

Los partidos para esta noche



21:30 horas | Boston Celtics vs. Orlando Magic

21:30 horas | Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks

21:30 horas | Milwaukee Bucks vs. Dallas Mavericks

22:00 horas | Minnesota Timberwolves vs. Memphis Grizzlies

22:00 horas | Oklahoma City Thunder vs. Chicago Bulls

23:00 horas | Utah Jazz vs. Atlanta Hawks

00:00 horas |Los Ángeles Lakers vs. New Orleans Pelicans

00:00 horas | Sacramento Kings vs. Los Ángeles Clippers