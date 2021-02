Nikola Jokic se despachó con 41 puntos en el triunfo de Denver Nuggets en la NBA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El pívot serbio Nikola Jokic anotó 41 puntos para los Denver Nuggets que se impusieron por 111-106 ante Portland Trail Blazers, en uno de los partidos más atractivos de la jornada del martes en la NBA.

Jokic también aportó cinco rebotes y cinco asistencias, mientras que el base canadiense Jamal Murray celebró en cancha su cumpleaños número 24, sumando 24 puntos, incluidos 19 en el último cuarto.

El ala-pívot Michael Porter también tuvo protagonismo en el juego interior de los Nuggets al aportar un doble-doble de 12 tantos y 10 rebotes.

Por su parte, el argentino Facundo Campazzo jugó 27 minutos durante los que consiguió tres puntos. El exjugador del Real Madrid anotó un tiro de campo de los cinco que hizo, un triple de cuatro intentos, y no fue a la línea de personal.

👀 this Facundo Campazzo pass on TNT! pic.twitter.com/LS5t6FznPV — NBA (@NBA) February 24, 2021

Bajo los aros, Campazzo cumplió con tres rebotes defensivos, y su mejor aporte estuvo en la distribución del juego al dar seis asistencias; recuperó un balón, puso un tapón y cometió una falta personal.

Por el lado de los Trail Blazers, el base Damian Lillard logró un doble-doble de 25 puntos y 13 asistencias, que lo dejaron al frente del equipo horas después de conocer su selección como reserva de la Conferencia Oeste para el All Star Game, que se va a disputar el próximo 7 de marzo en Atlanta.

Lillard anotó 20 de sus 25 puntos en la segunda mitad, pero al final no pudo evitar la derrota que dejó a los Trail Blazers con marca de 18-13 por la de 17-14 que tienen los Nuggets, que siguen terceros en la División Noroeste, donde Utah Jazz es el líder destacado y tuvo jornada de descanso.

Los resultados del martes en la NBA



Denver Nuggets 111 – 106 Portland Trail Blazers

Atlanta Hawks 111 – 112 Cleveland Cavaliers

Detroit Pistons 105 – 93 Orlando Magic

Sacramento Kings 118 – 127 Brooklyn Nets

Golden State Warriors 114 – 106 New York Knicks

Philadelphia 76ers. 109 – 102 Toronto Raptors

Boston Celtics 107 – 110 Dallas Mavericks

Minnesota Timberwolves 112 – 139 Milwaukee Bucks

Washinton Wizards 116 – 135 Los Ángeles Clipppers

Los partidos para esta noche



21:30 horas | Atlanta Hawks vs. Boston Celtics

21:30 horas | Celveland Cavaliers vs. Houston Rockets

21:30 horas | Indiana Pacers vs. Golden State Warriors

22:00 horas |Chigaco Bulls vs. Minnesota Timberwovles

22:00 horas | Miami Heat vs. Toronto Raptors

22:00 horas | New Orleans Pelicans vs. Detroit Pistons

22:00 horas | Oklahoma City Thunder vs. San Antonio Spurs

23:00 horas | Phoenix Suns vs. Charlotte Hornets

00:00 horas | Utah Jazz vs. Los Ángeles Lakers