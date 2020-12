Stephen Curry sigue en ascenso y los Warrios sumaron su segundo triunfo al hilo en la NBA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La noche de martes en la NBA estuvo marcada por una nueva victoria de Golden State Warriors, que de la mano de un inspirado Stephen Curry venció a Detroit Pistons, mientras que Denver Nuggets sumó una nueva derrota, esta vez como visitante ante Sacramento Kings.

Curry se despachó con 31 puntos para ser el máximo anotador de su equipo y del partido que los Warriors ganaron en cifras de 116 a 106 para sumar su segunda victoria al hilo en la temporada regular que habían comenzado con racha de dos derrotas.

Además de Curry, que aportó 5 rebotes y puso 6 asistencias, en Golden State se destacaron Andrew Wiggins con 27 puntos, Kelly Oubre Jr. con 14 y Eric Paschall con 10.

Por el lado de Detroit Pistons, el máximo anotador del equipo fue Jerami Grant con 27 unidades, al tiempo que Josh Jackson puso 17 unidades y Derrick Rose 15.

En otro de los partidos de la noche del martes, Sacramento Kings derrotó a Denver Nuggets en cifras de 125 a 115 en un partido en el que el argentino Facundo Campazzo tuvo 12’35” en cancha aportando un punto y poniendo 5 asistencias.

El goleador del partido fue Michael Porter Jr con 30 puntos a los que le sumó 10 rebotes para sumar un doble-doble en los Nuggets que volvieron a tener a un inspirado Nikola Jokic con un triple-doble de 26 puntos, 11 rebotes y 12 asistencias pero que vieron cómo Sacramento King se llevó la victoria a pesar de la remontada de Denver en el tercer cuarto.

En los Kings, De’Aron Fox fue el goleador del equipo con 24 unidades, mientras que Richaun Holmes puso 20 y Marvin Bagley III aportó 18.

Los resultados del martes en la NBA



New York Knicks 95 – 86 Cleveland Cavaliers

Golden State Warrios 116 – 106 Detroit Pistons

Boston Celtics 116 – 111 Indiana Pacers

Toronto Raptors 93 – 100 Philadelphia 76ers.

Chicago Bulls 115 – 107 Washington Wizards

Milwaukee Bucks 144 – 97 Miami Heat

Orlando Magic 118 – 107 Oklahoma City Thunder

New Orleans Pelicans 96 – 111 Phoenix Suns

Minnesota Timberwolves 101 – 124 Los Ángeles Clippers

Denver Nuggets 115 – 125 Sacramento Kings

Los partidos de la NBA para esta noche



21:30 horas | Boston Celtics vs. Memphis Grizzlies

21:30 horas | Brooklyn Nets vs. Atlanta Hawks

21:30 horas | Miami Heat vs. Milwaukee Bucks

22:30 horas | Dallas Mavericks vs. Charlotte Hornets

22:30 horas | San Antonio Spurs vs. Los Ángeles Lakers

00:00 horas | Los Ángeles Clippers vs. Portland Trail Blazers