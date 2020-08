El discurso del entrenador de los Phoenix Suns, el equipo que sorprendió a la NBA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Monty Williams, entrenador de los Phoenix Suns, dio un discurso a sus jugadores tras el partido que ganaron 128 - 102 el jueves de noche a los Dallas Mavericks. El entrenador, orgulloso, alabó el espíritu competitivo del equipo que ganó todos partidos disputados en la bubuja de Disney, donde se juega lo que resta de la temporada de la NBA. Los Suns sorprendieron a todos ganando ocho de ocho, liderados por Devin Booker (30,5 puntos y 6 asistencias por partido), en un intento desesperado por llegar a los playoff.

"Tienen que llegar al punto en el que sean un equipo que controla su propio destino" Monty Williams Entrenador de los Phoenix Suns

Tras el partido del jueves, cuando Williams dio su breve discurso, los Suns aún debían esperar. Dependían de otros resultados para saber si tendrían la chance de jugar el play in, un desempate por el último lugar disponible para los playoff de la Conferencia Oeste de la NBA. Finalmente, los Suns quedaron afuera luego de que Portland venciera por un punto a Brooklyn, pero el discurso de su entrenador fue alabado por miles de seguidores de la NBA.

Esta es la transcripción del discurso de Williams, que puede verse abajo en inglés:

“Fue un viaje irreal… Tenemos que volver al hotel y ver qué pasa. Pero quiero que sepan esto antes: es terapéutico para mí estar con un grupo como este. Se los tengo que decir: los quiero. No me importa lo que pase esta noche.

Sé a dónde llegamos. Y estuvo bien para mí estar con ustedes. Verlos trabajar. Luchar… Y ganarse el respeto de sus colegas como ustedes se lo ganaron en este viaje. No somos los viejos Suns. Ustedes atravesaron demasiado. Demasiado. Y es duro jugar como ustedes jugaron todas y cada una de las noches y ganarse el respeto que se ganaron.

No me importa lo que pase. Dios sabe que espero que tengamos la chance de seguir sorprendiendo al mundo. Porque eso es lo que hicimos. Nadie creía que podíamos ganar ocho partidos, no perder ni uno y derrotar a los equipos que derrotamos. Sepan que esto es especial. No me importa lo que pase. Esto es especial. No dejen que nadie les quite esto. Se ganaron el respeto de la liga. Ahora hay que construir sobre eso. Este fin de semana o después del verano. No controlamos eso. Tenemos que llegar al punto donde controlemos eso. ¿Se entiende? Tienen que llegar al punto en el que sean un equipo que controla su propio destino".