NBA G League Uruguay: equipos, fixture, planteles y entradas

La NBA trajo toda su organización a Uruguay para la disputa del torneo amistoso con seis equipos de primer nivel que jugarán en el Antel Arena, desde un combinado de la G League, campeones de distintas ligas y una selección de la liga uruguaya.

Desde su anuncio a principios de junio, hasta su presentación a fines de agosto con el embajador A.C. Green, la G League comenzó a tomar forma.

PARTICIPANTES Qué equipos participan de la G League.

El torneo tendrá seis participantes, tres campeones de sus ligas, uno vicecampeón y los dos restantes selecciones de elite de otras ligas. Dentro de la primera categoría están San Lorenzo de Argentina, Flamengo de Brasil y Bayern Munich de Alemania; de la segunda, Capitanes de México; de la tercera, el Elite Team Uruguay y el de la G League, la liga de desarrollo del básquetbol en Estados Unidos.

FIXTURE Cómo se juega el torneo.

En primera instancia hay una fase de grupos, en la cual en el Grupo A lo integran Flamengo, San Lorenzo y Bayern Munich, mientras en el Grupo B están Uruguay, G League y Capitanes.

Los dos mejores equipos de cada serie avanzarán a un Final Four a jugarse el fin de semana. El sábado serán las semifinales, cerrando el domingo con el partido por el tercer puesto y la final.

Miércoles 18: Bayern München vs Flamengo (18:30) y G League vs Capitanes (20:45)

Jueves 19: San Lorenzo vs Bayern München (18:30) y Uruguay vs Capitanes (20:45)

Viernes 20: Flamengo vs San Lorenzo (18:30) y G League vs Uruguay (20:45)

Sábado 21: 1A vs. 2B (18:30) y 1B vs. 2A (20:45)

Domingo 22: Partido por el tercer puesto (16:00) y Final (18:30)



tickets Los precios de las entradas.

Las localidades están a la venta de forma online a través de Tickantel, además se pueden adquirir de forma presencial por locales de Abitab, Red Pagos, Tiendas de Antel, y, el día del evento, en boletería de Antel Arena (solo con efectivo).



Los precios dependen de la fase de disputa. Los tres primeros días que se disputa la fase de grupos los precios van desde $250 a $2000. El sábado, de $350 a $2500. El domingo desde $400 a $3000.



PLANTELES Cómo están integrados los equipos.

Uruguay Elite Team: Facundo Terra (Hebraica Macabi), Martín Rojas (Biguá), Agustín Da Costa (Defensor Sporting), Santiago Vescovi (NBA Academy), Santiago Moglia (Nacional), Demian Álvarez (Biguá), Kiril Wachsmann (Malvín), Keyron Sheard (estadounidense, de Deportivo Viedma de Argentina); Anthony Danridge (estadounidense, de Trouville), Tyrone Lee (estadounidense, de Urunday Universitario); Rick Jackson (estadounidense, de Goes); Zygimantas Riauka (lituano, de Olimpia).



San Lorenzo: Gustavo Nicolas Aguirre, José Vildoza, Fermín Thygesen, Dar Tucker, Luciano Gonzalez, Marcos Mata, Máximo Fjellerup, Faundo Piñero, Agustín Caffaro, Justin Williams, Esteban Batista y Hernán Losito.

Flamengo: Pedro Nunes, Leron Black, Franco Balbi, Jhonathan Luz, Deryk Ramos, Matheus Brito “Matheusinho”, Marcos Vinicius "Marquinhos", Rafael de Sousa “Mineiro”, Carlos Alexandre “Olivinha”, Ruan Miranda, Zach Graham y Leonardo Demetrio. Entrenador: Gustavo de Conti



Capitanes: Rigoberto Mendoza, Moises Andriassi, Antonio Álvarez, Pedro Meza, Hector Hernández, Ruben Regalado, Raúl Delgado, Joel James, Emmanuel Andujar, Ernesto Oglivie, Daniel Giron, Orlando Méndez, Ramón Díaz, Pedro Carrillo y Felipe Becerra.

Bayern Munich: Heiko Schaffartzik, Alex King, Petteri Koponen, Greg Monroe, Maodo Lo, Nehad Dedovic, Paul Zipser, Demarcus Nelson, Diego Flaccadori, Danilo Barthel, Josh Huestis, Leon Radosevic y Sasha Grant.



G League Elite Team: Chad (Brown Rookie), Aaron Epps (Northern Arizona Suns), Abdul Gaddy (Oklahoma City Blue), Dusty Hannahs (Memphis Hustle), Haywood Highsmith (Delaware Blue Coats), BJ Johnson (Lakeland Magic), Omari Johnson (Fort Wayne Mad Ants), Xavier Munford (Wisconsin Herd), Doral Moore (Memphis Hustle), Duane Notice (Raptors 905) y Paul Watson (Westchester Knicks).