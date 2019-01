Nacional venció a Trouville y es único líder

El martes a la noche, con dos partidos, se cerró la fecha número 17 de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

A primera hora, Malvín superó casi sin despeinarse como visitante a Welcome por 90-72. De ese modo, el "Playero" igualó la línea de los escoltas: Defensor Sporting y Olimpia.

Luego, en Chucarro, Nacional se llevó un triunfazo contra Trouville por cifras de 76-67. Danridge, con 20 puntos, y Esteban Batista con 19, fueron las grandes figuras de la noche en Pocitos.

Posiciones:

El tricolor marcha como único puntero con 30 unidades. Lo siguen: Olimpia 29, Defensor Sporting 29, Malvín 29, Urunday Universitario 28, Hebraica Macabi 27, Trouville 26, Goes 26, Aguada 25, Biguá 24, Atenas 22, Welcome 18, Sayago 18 y Verdirrojo 15.

Próxima fecha:

El jueves 10 de enero jugarán: Aguada vs. Verdirrojo, Sayago vs. Biguá, Olimpia vs. Defensor Sporting y Atenas vs. Urunday. El viernes 11, en tanto, lo harán: Malvín vs. Trouville, Nacional vs. Hebraica Macabi y Goes vs. Welcome.

Todos los partidos comenzarán a las 20.30 horas.