Nacional sigue sumando positivos de COVID-19 y la FUBB fijó el duelo ante Aguada

En el mediodía de este domingo y luego de una reunión que involucró autoridades de Nacional, de Aguada y de la Mesa de la Liga Uruguaya, la Federación Uruguaya de Básquetbol (FUBB) fijó el segundo partido entre tricolores y aguateros para el próximo martes a las 21:30 horas en el Antel Arena.

Cumpliendo con el reglamento votado por los clubes de la LUB, quedó fijado el 2do. juego entre @Aguada_oficial v @CNdeFbasketball para el martes 1roDIC y el 3er juego para el sábado 5DIC. En este momento se redacta resolución final. — Liga Uruguaya de Básquetbol (Oficial) (@LUB_Uy) November 29, 2020

A su vez, también quedó estipulado que el próximo sábado 5 de diciembre se disputará el tercer punto de la serie, aunque en este caso en cancha de Biguá.

Lo que complica la situación de Nacional de cara a esta fijación es que los casos de positivos por COVID-19 sigue aumentando y ya llegan a 15 que se dividen en nueve jugadores y seis integrantes del cuerpo técnico y el staff, según anunció la institución tricolor en un comunicado.

A lo que fueron los positivos de Santiago Álvarez, Carlos Cabezas y Marcel Souberbielle, se le sumaron los contagios de Santiago Moglia, Manuel Romero, Jonathan Sacco, Juan Diego Couto, Juan Manuel Ruiz e Ignacio Suárez, en lo que respecta a los jugadores.

Comunicado de la Comisión de Basketball del Club Nacional de Football #SomosNacional 🏀🔵⚪️🔴 pic.twitter.com/bYXrz4UJqs — Nacional Basketball (@CNdeFbasketball) November 29, 2020

El equipo tricolor estudia por estas horas si se presentará o no a disputar el encuentro del marte ante Aguada, en caso de hacerlo deberá presentar jugadores que no hayan tenido contacto con el plantel principal en las últimas horas ya que estos quedarían habilitados, en caso de dar negativo, recién para el próximo viernes y por eso tendría que utilizar fichas Sub 23 o juveniles.