Nacional se saca la espina de Aguada o se complica en la serie

Aguada podría dar un golpe casi que letal a la serie semifinal de la Liga Uruguaya de Básquetbol contra Nacional si vuelve a ganar esta noche (21.15), así como lo hizo en el partido que abrió la llave el lunes pasado y también en los tres enfrentamientos anteriores de la temporada.



Hace tres días fueron 20 minutos iniciales abrumadores del equipo dirigido por Miguel Volcan, que al descanso se había ido con una ventaja de 24 unidades. Terminó llevándose el punto por 85 a 63, con gran efectividad de sus tres extranjeros: Dwayne Davis convirtió 30 puntos, Al Thornton 20 y Andrew Feeley 16, siendo los máximos anotadores del equipo de la Avenida San Martín. Además fue clave la intervención defensiva de Federico Pereiras.

Los de Gonzalo Fernández no supieron cómo reaccionar. En el tercer cuarto hubo una aproximación, pero nunca llegaron a igualar el juego.



Pero la mala racha de los tricolores contra los aguateros no es cuestión de los playoff. Desde las semifinales de la Liga Uruguaya 2017-2018, cuando también se cruzaron en semifinales, Nacional no le puede ganar a Aguada. En aquel entonces los del “Hechicero” Cabrera ganaron la serie cerrada por 3-2.

Desde la última de esas dos victorias (el 26 de abril ganó 91-81 para ponerse en ventaja 2-1), los de La Blanqueda no vencen. Fueron tres cruces entre ambos en la presente campaña, dos por temporada regular y la última en Liguilla.



En el último de estos tres duelos fue el más parejo. El partido se fue a alargue no una, sino tres veces para decretar finalmente el triunfo de Aguada por 123 a 117.



Antes, en los dos juegos de fase regular, el aguatero resultó ganador por 77-70 en el primero y 96-90 en el segundo.

Una constante en los cuatro duelos fue la intensidad defensiva de los rojiverdes, ganando más veces el rebote ofensivo y contando con el goleo de Dwayne Davis, siempre por encima de los 20 puntos.



Hoy el tricolor deberá revertir todo eso, así como lo logró hace un año cuando la llave comenzó adversa. En la presente jornada Miguel Volcan no podrá contar nuevamente con Demian Álvarez, que seguirá ausente por lesión durante toda la serie.



Una victoria aguatera dejaría la llave 2-0 y prácticamente cerrada (es al mejor de cinco). Para evitarlo Nacional se debe sacar la espina de ganar.