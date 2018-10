Nacional quedó como único líder

Nacional continúa viento en popa con su campaña en la Liga Uruguaya de Básquetbol al cosechar anoche su cuarto triunfo consecutivo tras derrotar a Trouville 82-75 en el gimnasio de Unión Atlética.



Con 26 puntos anotados, ocho rebotes y ocho asistencias, Esteban Batista fue la gran figura de la noche, bien secundado por el muy buen basquetbolista Antonhy Dandrige, con 18 unidades.



En la visita, que llegó a su segunda derrota en el campeonato, el máximo anotador fue el extranjero Donald Robinson con 31 unidades.



A lo largo del juego Nacional fue superior ya que a Trouville le costó controlar a Batista debajo del cesto y el equipo de Álvaro Tito falló en la defensa, más allá de que siempre estuvo en partido con un último cuarto que fue sumamente parejo y que finalizó con una igualdad de 23-23.



Por otro lado, en el gimnasio de Malvín, el conjunto playero cosechó su segundo triunfo en la Liga Uruguaya tras derrotar a Welcome con autoridad por 89 a 73.



En la primera parte los dirigidos por Pablo López habían sacado ocho unidades de renta (45-37) gracias al buen juego de Nicolás Mazzarino, a los aportes de Juan Santiso y al trabajo del griego Fotis Lampropoulos y del nacionalizado Hatila Passos.



En el complemento Welcome nunca logró acercarse y así se llevó la segunda derrota en tres partidos que jugó.



Mazzarino fue el goleador del partido junto al foráneo de la “W” Nick Waddell, ambos con 20 unidades.



En Ariel y la vía, Sayago no pudo obtener su primer triunfo y cayó a manos de Hebraica Macabi por 80 a 68.



Los macabeos tuvieron un goleo repartido, con el destaque de los 17 puntos de Kreem Canty, y el local contó con los 24 puntos del siempre rendidor Emiliano Giano.

Por último, en el gimnasio de Verdirrojo, Biguá fue superior al equipo local y cosechó la primera victoria del certamen al ganar por 80 a 71.