Nacional y un punto de oro contra Olimpia en la Liga Uruguaya

Nacional derrotó a Olimpia en Unión Atlética 82-77 y consiguió el segundo triunfo consecutivo en la Liga Uruguaya de Básquetbol para alcanzar los tres en total. Todo lo contrario para el conjunto de Colón, que por primera vez en la temporada cayó dos veces de manera consecutiva luego de la derrota frente a Urunday.

Hatila Passos, con 19 puntos y 13 rebotes, se robó todas las miradas, aunque Austin (16) y Souberbielle (14) viniendo desde el banco también hicieron buenos aportes, al igual que Santiago Moglia (8), con libres determinantes en el final del juego.

En el equipo de Jauri, que llegó a estar en desventaja por amplio margen y logró traer el juego, aportó 24 unidades un solitario Villegas.



En un partido entre rivales directos por la lucha por la permanencia, en Capitol el local venció a Sayago por 91-87 con 21 puntos de Babovic, 20 de Trelles y 16 de Harrison. En el equipo de Ariel y la vía el más destacado fue Briggs, con 28 puntos anotados.



Así, el equipo del Prado obtuvo su segundo triunfo en la Liga después de la victoria en el debut contra Nacional, mientras que Sayago sigue hundido y sin poder ganar.



Por último, en Chucarro, Trouville derrotó a Atenas 94-84 con 27 de Alex López, que viene cumpliendo un inicio de temporada muy bueno.

Hoy: Urunday vs. Biguá, un partidazo

Este martes a la noche se complementará parcialmente la séptima fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol con dos partidos que son atractivos.



El que se roba todas las miradas es el que jugarán Urunday Universitario y Biguá en el escenario de los estudiosos del Prado.



Los dirigidos por Héctor Da Prá vienen de vencer a Olimpia en su gimnasio y están con una racha de tres partidos ganados y uno jugada en apenas cuatro juegos disputados.



Biguá, en tanto, que hizo un partidazo en su casa contra el campeón argentino San Lorenzo, tiene una marca de 3-2.



El partido será 21.15 y estará a cargo de Adrián Vázquez, Enrique Ferreira y Nelson Infante.



El otro juego de la noche es el que protagonizarán Goes y Malvín en Plaza de las Misiones desde la hora 20.15 con el arbitraje de Richard Pereira, Julio Dutra e Hirigoyen. Goes está con racha 2-3, mientras que los playeros tienen una marca de 4-1. Mañana jugarán Defensor Sporting - Aguada en Welcome a las 20.15.