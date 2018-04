Nacional por liquidar y Welcome por forzar el quinto juego

Primer tiempo:

Nacional y Welcome están jugando un nuevo partidazo. Así como fue toda la serie lo están repitiendo en el cuarto encuentro que puede definir a los tricolores en semifinales o provocar que Welcome fuerce el quinto y último juego.



Y con la misma tónica con la que se disputaron los anteriores juegos, se está disputando este. Fue un cuarto para cada uno y así como Nacional fue mejor en los primeros diez minutos, le cedió la ventaja a su rival en la segunda parte.



Welcome llegaba a los últimos minutos del primer tiempo con una diferencia de nueve puntos abajo y se fue con una de nueve puntos arriba gracias a una gran tarea de Keyron Sheard que aportó 19 puntos en los primeros 20 minutos.

