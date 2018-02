Nacional quiere garantías para jugar en el Palacio Peñarol

"Así como en la sede de Nacional se guardan las banderas y los bombos de Nacional, en el Palacio Peñarol se guardan los bombos y las banderas de Peñarol. También nos consta que en cualquier partido que se juegue en el Palacio Peñarol, hay referentes de la barra (...) De chico he ido a miles de clásicos que se jugaron en el Palacio Peñarol o en la cancha abierta de Nacional, pero eran otras épocas y la sociedad era otra. Ahora con el tema de las barras las cosas cambiaron", dijo Martín Elgue, presidente del básquetbol tricolor, el jueves a Las Voces del Fútbol (1010 AM).



Sin embargo, este viernes por la mañana se ratificó en 100% Deporte (Sport 890): "Anoche hablé con Rodolfo Catino y me dijo que lo que yo había manejado no era correcto. Me aseguró que allí no se guardan las banderas ni nada. Eso ya es una anécdota, lo importante ahora es la seguridad", explicó.



"Me preocupa la llegada y la salida de los hinchas de Nacional del Palacio. Espero tener la charla con el Ministerio del Interior. Se debería montar un operativo similar a un clásico", agregó.



Rodolfo Catino, también en Sport 890, aclaró: "La barra no guarda nada ahí, al menos desde hace tres años que yo soy el presidente del Palacio. Al dirigente que habló de eso lo invito en media hora a recorrer el Palacio Peñarol conmigo a ver si hay algo. Respeto si quieren jugar o no en el Palacio, pero no hay que inventar nada".



"Entiendo la preocupación de Nacional, pero no me puedo meter. Nosotros le alquilamos el Palacio a la Federación, no tenemos que brindar garantías", finalizó.



Vale recordar que Malvín, Welcome, Hebraica Macabi, Urunday Universitario, Nacional, Defensor Sporting, Goes y Aguada serán los ocho clubes que pelearán por el título de la Liga.