Nacional 57 - Biguá 62: con Sims como figura, el Pato sacá una mínima ventaja

ESTADÍSTICAS

Nacional y Biguá se enfrentan en el quinto duelo correspondiente a la final de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Tras haber comenzado ganando la serie, el Pato perdió dos encuentros consecutivos y, cuando no había mañana porque el tricolor estaba a punto de llevarse el título, empató la serie tras vencer 88-56 al equipo de Zylbersztein en el cuarto juego. Para el encuentro definitivo, el albo no podrá contar con Santiago Moglia ni Marcel Souberbielle por lesión. Además, Devon Collier podrá jugar tras ausentarse en el partido anterior por un golpe en su rodilla. En Biguá no estará el capitán Santiago Vidal.

primer cuarto Nacional 16 - Biguá 18

En el primer minuto de juego Morrison repitió lo ocurrido en la cuarto juego y cometió falta. Luego Biguá arrancó preciso con tres triples consecutivos y puso un rápido parcial 9-0 en tres manos diferentes: Sims, Rudd y Álvarez. Luego Álvarez volvió a convertir para llegar a un 12-0 en dos minutos y medio de juego. Enseguida respondió Collier con un doble, pero a su regreso mostró señales de dolor en su rodilla. A los cinco minutos sería reemplazado por Batista. Recién a los cuatro minutos se produjo el primer fallo del Pato desde los 6,75 metros: Álvarez se quedó corto y se trató del primer triple en seis intentos que no encuentra el aro.

Biguá hizo 15 puntos en los tres minutos y medio iniciales, pero luego estancó su racha goleadora.

Después de casi cinco minutos, a dos del final Passos volvió a convertir para el elenco de Villa Biarritz. Sobre el final, un triple de Romero puso a su equipo a dos de la paridad (16-18).

segundo cuarto Nacional 36(20) - Biguá 41(23)

Con un triple de Romero en el comienzo del segundo, Nacional pasó a estar arriba 19-18, luego llegaría la paridad y, a tres del comienzo, el encuentro quedó empatado en 23. A cuatro y medio del final, un triple de Pena García le permitiría tomar una renta de cinco al equipo de Laginestra (31-26). A estas alturas, el Pato llevaba convertidos siete de 12 lanzamientos desde los 6.75 metros (58% de eficiencia), mientras que el tricolor totalizaba cuatro de 12 (33%). Un triple de Rudd a dos y medio le permitió sacar seis de ventaja (36-30) al equipo de Villa Biarritz.



tercer cuarto Nacional 57(21) - Biguá 62(21)

Nacional comenzó mejor el complemento con dos libres de Mitchell que dejaron atrás la sequía desde los 6.75 metros, ya que en los dos primeros cuartos no pudo anotar en cuatro intentos. Luego respondió Rojas con un doble que estiró la diferencia a ocho (46-38). Y si bien el tricolor llegó a recortar la diferencia, un doble de Sims a tres del cierre del tercero le permitió sacar una renta de ocho otra vez (57-49). El extranjero, que minutos atrás tenía un 17% de efectividad en triples, mejoró su nivel y aportó un triple a dos del final. Los extranjeros se hacían incontrolables para el albo y, a un minuto del final, Nacional le había hecho quince faltas a Sims (6) Rudd (5) y Passos (4). Un doble de Cabezas recortó la ventaja en el cierre.