Mundial: Australia y Francia a cuartos; República Checa sorprende a Brasil

Australia y Francia se aseguraron el pasaje a los cuartos de final del Mundial de China 2019 con sus victorias ante República Dominicana y Lituania, respectivamente, mientras que la República Checa reiteró su papel de sorpresa al derrotar a la hasta ahora invicta Brasil.

Estados Unidos se impuso 69-53 en el duelo estelar de la jornada a la Grecia de Giannis Antetokounmpo en Shenzhen, un partido con un ritmo bastante menor al que acostumbra el 'Team USA', que tuvo que trabajar la victoria poco a poco, en un duelo con peores números en los lanzamientos (7 triples de 30 intentos, 26%) de lo que va de la Copa del Mundo.

Brasil 71-93 República Checa



Grecia y Brasil se lo jugarán en la última jornada porque la República Checa, una de las grandes sorpresas del torneo, refrendó esa sensación imponiéndose a la 'Canarinha' por 22 puntos (71-93) en un duelo roto en el segundo cuarto en el que el combinado checo agarró los 15 puntos de ventaja que ya no dejó escapar.

Un partidazo del base Tomas Satoranski (20 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias), secundado por el 'doble-doble' de Ondrej Balvin (15 puntos y 11 rebotes) fueron las claves del triunfo checo ante una selección brasileña que no encontró la solidez que la había caracterizado hasta ahora en el campeonato mundial.

Australia 82-76 República Dominicana



En el otro grupo, Australia firmó su pase a los cuartos de final no exenta de sufrimiento ante una República Dominicana (82-76) que no se entregó hasta el último cuarto, con el escolta Patty Mills (19 puntos, 9 asistencias, 4 rebotes) como estrella 'boomer'.

Víctor Liz (14 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias) volvió a liderar a los quisqueyanos, con momentos brillantes del base Gelvis Solano (6 puntos y 9 asistencias) y los 16 puntos con 7 rebotes del pívot Eloy Vargas, pero no fueron suficientes para continuar el sueño de los de Néstor 'Che' García, fuera de los cuartos de final.

Francia 78-75 Lituania

La sentencia de Dominicana la firmó Francia, al imponerse a Lituana por 78-75, en un partido que dominó con claridad durante los primeros tres cuartos (65-54), pero en el que el conjunto báltico se reveló para remontar a falta de los últimos 4 minutos, que llegó con tablas a 1:06 del final, y que solo Nando de Colo pudo destrabar con un doble de mucho riesgo ante Jonas Valanciunas.

El escolta galo aportó 21 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias, aunque el máximo anotador del partido fue su compañero Evan Fournier, habitual en estas lides y autor de 24 tantos. Valanciunas (18 puntos y 8 rebotes), el base Mantas Kalnietis (12) y 10 puntos para Marius Grigonis y Lukas Lekavicius mantuvieron el sueño lituano, ya fuera de los ocho mejores del Mundial.

El domingo por la mañana.

En la jornada del domingo, Argentina y Polonia se disputarán el primer puesto de su grupo a las 20.00 horas locales en Foshan (9.00 de Uruguay), lo mismo que harán España y Serbia a las 20.30 en Wuhan (9.30 de Uruguay). El ganador de cada partido se medirá al perdedor del otro en los duelos de cuartos de final previstos para el martes 10.

Resultados de la jornada.

Grupo K

Brasil 71 - República Checa 93

Estados Unidos 69 - Grecia 53



Grupo L

Australia 82 - República Dominicana 76

Francia 78 - Lituania 75

Clasificados a cuartos de final hasta el momento.

Grupo I: Argentina y Polonia

Grupo J: Serbia y España

Grupo L: Francia y Australia



En cuartos de final, los emparejamientos son así:

I1 vs. J2

K1 vs. L2

J1 vs I2

​L1 vs. K2



El domingo jugarán:

Venezuela vs. Rusia y Polonia vs. Argentina por el grupo I.

​Puerto Rico vs. Italia y España vs. Serbia por el J.

​El lunes jugarán:

República Checa vs. Grecia y Estados Unidos vs. Brasil por el K.

República Dominicana vs. Lituania y Francia vs. Australia por el L.