La muerte de Kobe Bryant: apareció un video filmado instantes después del accidente

La cadena CBS presentó un video inédito hasta el momento sobre la muerte del astro del básquetbol Kobe Bryant, que fue filmado por un ciclista que transitaba por la zona, instantes después del accidente aéreo en el que el helicóptero en el que viajaban Bryant, su hija Gianna y otras siete personas, se estrelló en las colinas de Calabasas, en las afueras de Los Angeles, el 26 de enero pasado. En la breve filmación puede observarse cómo el fuego consume restos del transporte destrozado.



Michael Dyer, el ciclista que tomó las imágenes, compartió el video en el que se ven los restos del helicóptero que era propiedad de Bryant instantes después del accidente en Calabasas, y una densa de humo que surge entre los escombros.



"Escuchamos que pasaba un helicóptero justo encima nuestro. Eran cerca de las 9.40 (hora en Los Ángeles). Iba muy rápido y volaba muy bajo, porque se escuchaba muy ruidoso. Nunca vi un helicóptero volar en un banco de niebla como el que había en ese momento", declaró Dyer a la CBS.

En los últimos días, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB, su sigla en inglés) emitió un informe preliminar sobre el accidente que les costó la vida a Kobe Bryant, su hija Gianna y siete personas más, incluido el piloto del helicóptero. El reporte establece que los dos motores de la aeronave "no presentaban evidencias de fallas catastróficas internas", lo que descartaría la causa mecánica como motivo del impacto.



Además, las pericias realizadas por los funcionarios de la NTSB establecieron que el aparato iba, al menos, a una velocidad cercana a los 300 km/h en el momento de estrellarse.



El impacto dejó un cráter de 7,3m por 4,5m y más de medio metro de profundidad. El reporte preliminar también recuerda que el helicóptero Sikorsky S-76B de la empresa Island Express Helicopters contratado por Bryant no tenía una grabadora de datos de vuelo, pero resalta que esa tecnología no era necesaria para el trayecto que iba a realizar: desde el Aeropuerto John Wayne en Orange County (donde vivía el basquetbolista con su familia) al aeropuerto de Camarillo, que sirve a la ciudad de Thousand Oaks, donde Bryant asistiría a un partido del equipo de básquetbol de su hija Gianna. La principal hipótesis apunta a la niebla como factor decisivo para el accidente. Se espera que la investigación se prolongue por al menos un año.

El último homenaje a Kobe Bryant y su hija Gianna se realizará el 24 de febrero, fecha que se convirtió en un tributo a los números que ambos usaban para jugar al básquet. Ella llevaba el 2 estampado en su camiseta negra y con letras blancas de la Mamba Academy, fundada por su padre. Él, por su parte, se convirtió en una leyenda de Los Ángeles Lakers con el 24 en su espalda. La fecha fue consensuada entre Vanessa, la viuda de Bryant y madre de Gianna, la propia ciudad de Los Ángeles, las fuerzas de seguridad y el estadio Staples Center, donde tantas veces los fanáticos de los Lakers aplaudieron a Kobe.