Michael Jordan: "Los Bulls eran un círculo de cocaína, marihuana y mujeres"

La llegada de Michael Jordan a los Chicago Bulls estuvo lejos de ser la soñada por cualquier deportista. Al menos eso es lo que surge del testimonio del legendario jugador en los dos primeros episodios de "The Last Dance", el documental producido y lanzado por ESPN en Netflix en el que se descubre que los Bulls eran un "círculo de cocaína, marihuana y mujeres".

"Tuve un evento en pretemporada. Estaba en un hotel tratando de encontrar a mis compañeros de equipo. Empiezo a llamar a las puertas. Llego a una, llamo y puedo escuchar como alguien dice, 'shh, alguien está afuera'. Y luego escuchas una voz profunda que dice, '¿quién es?' Dije 'MJ'. . Entonces abren la puerta, entro, y prácticamente todo el equipo estaba allí. Y había cosas que no había visto en mi vida. Rayas de cocaína por un lado, fumadores de marihuana por otro, mujeres... Lo primero que dije fue: 'Estoy fuera'. En lo único en lo que podía pensar era que si entraba, era tan culpable como todos los demás. Y a partir de ese momento, estaba más o menos solo".

Así relató Jordan uno de los episodios que le dejó marcado en sus inicios en la NBA. En él, Jordan se posiciona en contra de las drogas y afirma que lo único que hacía en una casa a la que iba regularmente era "jugar a las cartas y ver películas".

"No iba a clubes, no fumaba, no me metía cocaína y en ese momento tampoco bebía. Solo buscaba descansar un poco y estar bien para jugar al básquetbol", afirmaba la leyenda en el documental sobre su últiima temporada en los Bulls.

"Lo que sea que el resto hayan estado haciendo fuera de la cancha, ya sea de fiesta o lo que sea, Michael no formaba parte de ello. El jugo de naranja y el 7-Up eran sus bebidas favoritas", relata Rod Higgins, compañero de Jordan en los Bulls durante esa primera temporada.