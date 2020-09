“El Metro” suspendió la etapa por el mal tiempo y así se jugará la quinta etapa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La quinta fecha de “El Metro” se postergó otra vez. Luego del fallecimiento de Juan Pablo Moreno, juvenil de Cordón, la etapa que estaba prevista para este miércoles se suspendió por mal tiempo y el básquetbol volverá mañana.

En tal sentido, el torneo de ascenso tendrá su quinta fecha entre jueves, viernes y sábado con dos partidos por día, todos en el Centro de Entrenamientos de la Federación Uruguaya de BasketBall (Cefubb) y televisados por VTV.

De esta manera, la actividad se reanudará este jueves y el domingo habrá descanso, retomando nuevamente la disputa del certamen con el comienzo de la sexta etapa el lunes 7 de septiembre.

Así se jugará la quinta fecha de “El Metro”