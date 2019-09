Metro: cómo quedaron los cruces de playoff tras la sanción a 25 de Agosto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El club 25 de Agosto recibió una sanción de quita de cinco puntos por el Tribunal de Penas de la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB), además del cierre de su cancha por 10 encuentros, a raíz de los hechos ocurridos entre su parcialidad y la policía tras el partido contra Miramar. Ello produjo cambios en los playoff del Metro.

El equipo de Villa Dolores había terminado sexto en la Liguilla por el ascenso que determinaba los lugares en el playoff, con 29 puntos por los 10 triunfos y las nueve derrotas. Pero la quita de las unidades le significó caer un lugar, alternando así rivales con Tabaré.

Peñarol iba a ser el rival de Tabaré, mientras que Unión Atlética el de 25; pero luego de la sanción el aurinegro irá con 25 y la "UA" con el indio.

metro Así quedaron los playoffs por el segundo ascenso.

- Larre Borges (1) vs. Colón (0)

- Cordón (1) vs. Danubio (0)

- Peñarol (1) vs. 25 de Agosto (0)

- Unión Atlética (1) vs. Tabaré (0)

Los cuatro equipos que quedaron más arriba tras la Liguilla empiezan con ventaja en la serie disputada al mejor de tres. Los encuentros inician el viernes con Colón vs. Larre en Welcome (por TV) y Danubio vs. Cordón en Bohemios. El sábado siguen con 25 vs. Peñarol en Unión Atlética (por TV) y Tabaré vs. UA en Tabaré.



Playout Welcome y Verdirrojo definirán el descenso.

Con la derrota de Verdirrojo de este martes 73-60 contra Lagomar y de Welcome contra Stokolmo 86-61, los dos clubes que descendieron para esta temporada desde la Liga Uruguaya jugarán el lunes 9 y el viernes 13.