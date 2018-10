By Emiliano Esteves

El duelo de invictos entre los Nuggets y los Warriors de Golden State cayó de lado del equipo de Denver que confirmó su condición de equipo ganador al vencer a los actuales campeones de liga, mientras que Los Angeles Clippers hicieron lo propio con los Rockets de Houston.<br>

Lo mejor de la noche en la NBA