"Si me cruzara hoy con Michael Jordan... le daría un puñetazo"

El documental "The Last Dance" que repasa la vida Michael Jordan y, especialmente, su último año en Chicago Bulls, está generando gran repercusión. Por lo que se cuenta y, también, por lo que se dice de forma posterior. Uno de sus "archienemigos" en la cancha habló y lo hizo dejando ver que el rencor no se había agotado.

Reggie Miller atendió una llamada telefónica del show de Dan Patrick y cuando el presentador le preguntó que pasaría si se fuera a cenar con el exbasquetbolista de los Bulls, respondió: "Si me cruzo con Jordan hoy, probablemente le daría un puñetazo".

Vale recordar que los duelos entre Pacers y Bulls eran muy seguidos por lo mal que se llevaban ambos escoltas, que se defendían entre ellos y llegaron incluso a los golpes de puño en algún partido.